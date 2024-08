video suggerito

Ursula Corbero da La Casa di Carta a Venezia 2024: la trasformazione di Tokyo sul red carpet Ursula Corbero è stata tra le star che hanno partecipato alla seconda serata del Festival di Venezia, quella in cui è stato presentato il suo nuovo film El Jockey. Com’è cambiata l’attrice diventata famosa nei panni di Tokyo de La Casa di Carta? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e fino al prossimo 7 settembre saranno moltissimi gli attori e i registi di fama internazionale che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Dopo il red carpet inaugurale che ha accompagnato il nuovo lavoro di Tim Burton, ieri è stato il turno di Maria, il tributo a Maria Callas affidato ad Angelina Jolie, apparsa meravigliosa in color sabbia con tanto di pelliccia coordinata. Tra le prime di ieri c'è stata anche quella di El Jockey, alla quale ha preso parte un volto particolarmente noto agli amanti delle serie tv: si tratta di Ursula Corbero, una delle protagoniste del film meglio nota come la Tokyo de La Casa di Carta.

Com'è cambiata Tokyo de La Casa di Carta

Ricordate Tokyo de La Casa di Carta? Negli scorsi anni è diventata una vera e propria icona delle serie tv, spopolando con la frangia micro e il caschetto (che ha poi trasformato in mullet nelle ultime stagioni). Oggi ritroviamo Ursula Corbero, l'attrice che l'ha interpretata, alla Mostra del Cinema di Venezia in una nuova veste. Per calcare il red carpet del suo nuovo film, El Jockey, si è trasformata in una vera e propria diva, rivelando il suo lato più glamour. Com'è cambiata rispetto a quando ricopriva i panni della ladra? Niente più maxi tute e anfibi, ora veste griffata e porta i capelli legati in raccolti bon-ton (anche se non ha rinunciato alla frangetta corta, ormai tratto distintivo del suo stile).

Ursula Corbero in Bottega Veneta

Il look rosso di Ursula Corbero a Venezia '81

Per la tradizionale sfilata sul red carpet veneziano Ursula Corbero ha puntato su un fiammante look total red. Ha indossato un lungo abito della collezione Autunno/Inverno 2024-25 di Bottega Veneta, un sinuoso modello a tubino che le ha fasciato la silhouette con il bustier smanicato e a girocollo e una esuberante gonna con un maxi decoro a effetto spine e una cascata di frange. Per completare il tutto l'attrice ha scelto un paio di sandali in tinta col vertiginoso tacco a spillo di Jimmy Choo e degli orecchini gold. In quanti sognano prima o poi di rivederla nei panni di Tokyo?

Ursula Corbero a Venezia 2024