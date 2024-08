Perché il look di Angelina Jolie sul red carpet a Venezia è un tributo a Maria Callas

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Angelina Jolie

Era la più attesa e non ha tradito le aspettative. Angelina Jolie è una diva senza tempo sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, che calca dopo 14 anni: l'ultima apparizione dell'attrice in Laguna era stata insieme all'ex marito Brad Pitt, nel 2007, quando i Brangelina avevano stregato tutti, dai fan agli addetti ai lavori. Dopo più di dieci anni, Jolie è la protagonista assoluta di Maria, il film biopic su Maria Callas di Pablo Larraín dove recita al fianco di Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino nei panni della Divina della lirica. Se arrivata in Laguna, l'attrice ha optato per un due vestiti effortlessly chic, eleganti e minimalisti, firmati Saint Laurent, per il red carpet ha omaggiato la cantante lirica di cui ha vestito i panni.

Il vestito di Angelina Jolie alla Mostra del Cinema di Venezia

Gli occhi e gli applausi erano tutti per lei: Angelina Jolie ha illuminato il red carpet di Venezia 81 prima della proiezione di Maria, film di Larraín accolto con otto minuti di applausi in Sala Grande, reazione che ha commosso la stesa attrice. Per il tappeto rosso in Laguna, Jolie sceglie un abito color biscotti custom made Tamara Ralph. Il lungo vestito sui toni del nude, che si abbina perfettamente al suo nuovo colore di capelli biondo miele, è ricco di drappeggi e incrocia due tessuti dando vita a una silhouette quasi asimmetrica, con la seta e lo chiffon che compongono la gonna che si espande un mini strascico.

Angelina Jolie in custom made Tamara Ralph

Una presenza eterea quella di Jolie che ha sfoggiato un abito smanicato ma coperto da una sorta di scialle in ecopelliccia che ha stupito i presenti, vista la temperatura che si registra a Venezia ad Agosto. In realtà, l'aggiunta dell'accessorio in pelliccia può essere considerato come un omaggio alla Divina e al suo stile fatto di gioielli, tantissime borse e altrettante pellicce. Maria Callas, infatti, non rinunciava mai ai suoi capi in pelliccia, così come ai cappelli che incorniciavano i capelli, altrimenti raccolti in foulard, come raccontava spesso anche nei suoi articoli dell'epoca Camilla Cederna.

Angelina Jolie sul red carpet di Venezia 81

Il tributo a Maria Callas, però, non è soltanto nell'abito con un dettaglio in ecopelle ma anche nella tinta labbra rosso vermiglio, che esalta le labbra iconiche di Angelina Jolie, da poco diventata volto di Tom Ford Beauty. Anche la Divina colorava sempre le sue labbra con un immancabile tocco di rossetto rosso incorniciato da un filo di matita. Un omaggio non solo sullo schermo ma anche sul red carpet.

Maria Callas