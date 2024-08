video suggerito

Il ritorno di Angelina Jolie alla Mostra del Cinema di Venezia: la diva omaggia Maria Callas Tra le protagoniste della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia c’è Angelina Jolie: l’attrice torna in Laguna dopo 14 anni con “Maria” il film su Maria Callas nel quale veste i panni della cantante lirica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Jolie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angelina Jolie è tornata a Venezia. L'attrice è arrivata al Lido insieme a Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e il regista Pablo Larraín. I due attori italiani e la diva statunitense sono protagonisti di Maria, il film del cineasta cileno su Maria Callas che racconta gli ultimi giorni della cantante a Parigi, in compagnia della domestica Bruna e del maggiordomo Ferruccio. Per Jolie è un ritorno alla Mostra del Cinema dopo 14 anni: l'ultima sua apparizione sul red carpet in Laguna è stata nel 2007, quando con l'ex marito Brad Pitt stregò tutti alla premiere de L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Sono passati gli anni e sono passati i Brangelina, ma il fascino magnetico dell'attrice rimane sempre lo stesso, come dimostrano i look sfoggiati oggi.

I look di Angelina Jolie a Venezia 81

Per l'arrivo in barca all'Hotel Excelsior di Venezia insieme al resto del cast di Maria, Angelina Jolie sceglie un look quasi etereo. La diva, coperta da occhiali da sole, lascia liberi i capelli biondi, mettendo in risalto il nuovo colore di capelli con un abito color oliva in chiffon firmato Saint Laurent. L'abito lungo con un ricamo al centro del petto impreziosisce la silhouette minimalista e semplice del vestito a tunica. Anche per quanto riguarda il make up è semplice e appena accennato, contribuendo a creare un outfit in pieno stile effortless chic.

Angelina Jolie in Saint Laurent

Il cambio abito di Angelina Jolie alla mostra del cinema di Venezia

Dopo qualche scatto di rito all'arrivo, il cast di Maria ha partecipato al photocall posando davanti alla stampa. Qui, Angelina Jolie ha cambiato look sfoggiando un lungo abito da sera nero da vera goth girl. L'attrice ha indossato di nuovo un vestito firmato Saint Laurent: si tratta di una mise elegantissima a sirena che crea un effetto sensuale e dark anche grazie allo scollo profondo che lascia la schiena scoperta. Un look semplice ed essenziale e proprio per questo efficace e incantevole, impreziosito da una splendida spilla Cartier.

Leggi anche Miriam Leone arriva alla Mostra del Cinema di Venezia con un portachiavi lecca lecca da 500 euro

Angelina Jolie in Saint Laurent con spilla Cartier