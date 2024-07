video suggerito

Festival del Cinema di Venezia 2024, i film italiani in concorso: il programma della Mostra e gli ospiti Dal 28 agosto al 7 settembre si terrà l'81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che come sempre si svolgerà al Lido della città lagunare. In concorso ci sono 21 film, di cui 5 italiani. Madrina della kermesse è l'attrice Sveva Alviti. Attese diverse star, tra cui Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Monica Bellucci. Ecco il programma completo.

La Mostra d'arte cinematografica del Cinema di Venezia è giunta alla sua 81esima edizione, che quest'anno sarà presentata dall'attrice Sveva Alviti, in veste di madrina, invitata dal direttore Alberto Barbera. La kermesse avrà inizio mercoledì 28 agosto per concludersi con la cerimonia di premiazione sabato 7 settembre. La giuria è presieduta dall'attrice Isabelle Huppert, ma tra i suoi membri può vantare anche lo sceneggiatore americano James Gray e il regista Giuseppe Tornatore. Tanti i nomi attesi in Laguna, anche di divi hollywoodiani che da qualche anno sono tornati a popolare il red carpet veneziano. I più acclamati sono quelli di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, protagonisti del secondo capitolo di Joker. Tra i titoli attesi anche quello su Riccardo Schicchi, con Pietro Castellitto. Il programma sarà particolarmente ricco con 21 film in Concorso e le altre sezioni tra Fuori Concorso, Orizzoni e la sezione dedicata ai documentari, per garantire una pluralità di stili e generi, nazionali e internazionali, che raccontino il cinema contemporaneo nelle sue più interessanti sfaccettature.

Festival del Cinema di Venezia 2024, il programma e i film in concorso

Negli undici giorni dedicati alla Mostra tanti sono gli eventi previsti, tra proiezioni, rassegne e presentazioni in anteprima. I film in concorso sono in tutto 21, di cui cinque sono italiani, ovvero: Campo di Battaglia di Gianni Amelio, Queer di Luca Guadagnino, e l'attesissimo Iddu con Elio Germano nei panni di Matteo Messina Denaro. Tra i titoli stranieri più attesi c'è Maria di Pablo Larrain e anche la prima volta in lingua inglese di Pedro Almodovar, con il suo The Room Next Door. Intanto sono già stati assegnati alcuni premi, tra cui quello alla carriera a Sigurney Weaver.

I film in concorso

The Room Next Door di Pedro Almodóvar

Campo di Battaglia di Gianni Amelio

Leurs enfants après eux di Ludovic e Zoran Boukherma

The Brutalist di Brady Corbet

Jouer aver le feu (The Quiet Son) di Delphine e Muriel Coulin

Vermiglio di Maura Delpero

Iddu (Sicilian letters) di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Queer di Luca Guadagnino

Kjaerlighet (Love) di Dag Johan Haugerud

April di Dea Kulumbegashvili

The Order di Justin Kurzel

Maria di Pablo Larraín

Trois Amies (già Une Chose et Son Contraire) di Emmanuel Mouret

Kill the Jockey di Luis Ortega

Joker: Folie a Deux di Todd Phillips

Babygirl di Halina Reijn

Ainda estou aqui (I’m Still Here) di Walter Salles

Diva Futura di Giulia Steigerwalt

Harvest di Athina Rachel Tsangari

Qing Chun Gui (Youth – Homecoming) di Wang Bing

Stranger Eyes di Yeo Siew Hua

I film fuori concorso

Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton (film d’apertura)

L’orto americano di Pupi Avati (film di chiusura)

Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

Phantosmia di Lav Diaz

Maldoror di Fabrice du Welz

Broken Rage di Takeshi Kitano

Baby Invasion di Harmony Korine

Cloud di Kiyoshi Kurosawa

Finalement di Claude Lelouch

Wolfs di Jon Watts

Se posso permettermi – Capitolo II di Marco Bellocchio (corto, 20′)

Allégorie Citadine di Alice Rohrwacher, JR (corto, 21′)

Fuori Concorso -Non Fiction

Apocalipse nos Tropicos di Petra Costa

Bestiari, erbari, lapidari di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Why War di Amos Gitai

2073 di Asif Kapadia

One to One: John & Yoko di Kevin Macdonald, Sam Rice-Edwards

Separated di Errol Morris

Israel Palestina Pa Svensk TV 1958-1959 (Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989) di Goran Hugo Olsson

Russians at War di Anastasia Trofimova

Twst / Things we Said Today di Andrei Ujica

Songs of Slow Burning Earth di Olha Zhurba

Riefenstahl di Andres Veiel

I film della sezione Orizzonti

Nonostante di Valerio Mastandrea (film d’apertura)

Quiet Life di Alexandros Avranas

Mon Inseparable di Anne-Sophie Bailly

Aicha di Mehdi Barsaoui

Happy Holidays di Scandar Copti

Familia di Francesco Costabile

One of Those Days When Hemme Dies di Murat Firatoğlu

Familiar Touch di Sarah Friedland

Marco di Jon Garaño, Aitor Arregi

Carissa di Jason Jacobs, Devon Delmar

Wish Upon a Time di Peter Kerekes

Mistress Dispeller di Elizabeth Lo

The New Year That Never Came di Bogdan Muresanu

Pooja, Sir di Deepak Rauniyar

Of Dogs and Men di Dani Rosenberg

Pavements di Alex Ross Perry

Happyend di Neo Sora

L’attachement di Carine Tardieu

Diciannove di Giovanni Tortorici

Gli ospiti attesi sul red carpet del Festival di Venezia 2024

Il red carpet di quest'anno sarà ricco di star internazionali. Tra i nomi Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones, Daniel Craig, Jason Schwartzman, Jude Law, Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Nicole Kidman, Antonio Banderas , Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe , Brad Pitt, George Clooney, Cate Blanchett, Kevin Kline , Sigourney Weaver (Leone d'oro alla carriera). Non mancheranno volti del cinema italiano a partire da Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Alessandro Borghi , Toni Servillo, Elio Germano, Pietro Castellitto, Romana Maggiora Vergano, Luca Marinelli, Valerio Mastandrea, Lino Musella, Laura Morante, Francesco Gheghi, Francesco Di Leva, Valeria Bruni Tedeschi , Filippo Scotti, Chiara Caselli, Valentina Cervi, Alessandro Preziosi, Alessio Boni

Chi è la Madrina del Festival di Venezia 2024

Sveva Alviti sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2024. L’attrice 39enne ha ringraziato il direttore della kermesse, Alberto Barbera, per l’opportunità che le è stata offerta. Dal teatro, alla tv al cinema, tanti sono i contesti in cui ha potuto dimostrare la sua bravura, sbocciata dopo una lunga carriera da modella.