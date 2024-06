video suggerito

Sigourney Weaver riceverà il Leone d’oro alla carriera a Venezia 81 L’attrice Sigourney Weaver riceverà il Leone d’Oro alla carriera alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attrice americana Sigourney Weaver riceverà il Leone d'Oro alla carriera durante l'81esima Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2024. La sua è stata un carriera ricca di ruoli importanti, ha infatti lavorato con registi del calibro di Woody Allen, Ridley Scott, James Cameron e molti altri.

La carriera di Sigourney Weaver

Il premio è stato deciso al Cda della Biennale, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, che ha sostenuto la proposta del direttore della Mostra, Alberto Barbera. I ruoli per i quali è diventata famosa, sono in primis la piccola parte in Io e Annie di Woody Allen, la sua interpretazione in Avatar di Cameron, ma soprattutto quella in Alien di Scott, oltre ad essere stata protagonista dell'intera saga dei Ghostbusters. Ma tanti altri sono i ruoli al cinema da lei interpretati, tanto che nella sua carriera è stata nominata per ben sette volte ai Golden Globe, nel 1989 ha anche vinto come migliore attrice protagonista di un film drammatico e anche miglior attrice non protagonista, rispettivamente per Gorilla nella nebbia e Una donna in carriera.

La motivazione e il commento di Sigourney Weaver

La motivazione che accompagna il premio è stata resa nota dal direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, che infatti ha dichiarato che il Leone d'Oro è "il riconoscimento a una star che ha saputo costruire ponti fra il cinema d'autore più sofisticato e i film che dialogano con il pubblico in forma schietta e originale, senza mai rinunciare a essere se stessa". Anche l'attrice ha già commentato il premio, mostrandosi entusiasta e dicendo:

Sono davvero onorata Questo premio è un privilegio che condivido con tutti i registi e i collaboratori con cui ho lavorato nel corso degli anni. Accetto con orgoglio questo riconoscimento, che celebra anche tutti coloro che hanno dato vita a questo film"