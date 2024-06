Sophia Loren alla soglia dei 90 anni: “L’età è uno stato d’animo, davanti a me c’è una strada lunga”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Sophia Loren si avvicina al traguardo dei 90 anni, che festeggerà a settembre. La diva del cinema, in questi giorni, è volata a Los Angeles per trascorrere del tempo con la nipote Lucia Sofia Ponti. La figlia di Edoardo Ponti e dell'attrice Sasha Alexander ha festeggiato sia il compleanno che il diploma. Sophia Loren, poi, ha rilasciato un'intervista a Vogue America insieme al figlio Edoardo.

La filosofia di vita di Sophia Loren: l'età è uno stato d'animo

Sophia Loren ha chiarito che non ama rimpiangere il passato, preferisce concentrarsi sul presente e sul futuro. La sua vita è ancora intensa e ricca di momenti speciali da condividere con le persone che ama: "Vedo ancora davanti a me una lunga strada con tante cose da fare, posti da vedere, persone da incontrare". Non manca qualche acciacco. Ricordiamo che la star è reduce da una brutta caduta, dopo la quale è stata necessaria un'operazione all'anca. Ma tutto sommato si sente in forma:

L'età è uno stato d'animo. […] Vorrei che le mie ginocchia e la mia schiena si sentissero allo stesso modo, perché sono le uniche a ricordarmi che ho la mia età.

Sophia Loren alla soglia dei 90 anni continua a lavorare

Sophia Loren con il marito Carlo Ponti

Edoardo Ponti è intervenuto nel corso dell'intervista rilasciata da Sophia Loren e ha raccontato che nonostante sua madre abbia ottenuto la fama internazionale, il sogno dell'attrice è sempre stato quello di creare una famiglia:

Il suo desiderio più grande nella vita era avere una famiglia, per questo non ci siamo mai sentiti secondi a nulla. Ci ha aiutato a centrarci e a darci la fiducia necessaria per superare i nostri ostacoli. L'amore è una grande armatura.

Ancora oggi l'attrice riceve lettere da fan di ogni età, dai giovanissimi a coloro che sono cresciuti con i suoi film. Edoardo Ponti ha assicurato:

Vuole continuare a lavorare al 100% e stiamo cercando attivamente il prossimo progetto. Dobbiamo assicurarci che il prossimo passo sia ancora più appagante per lei dal punto di vista creativo e anche per il pubblico.