Sophia Loren dopo l’operazione all’anca: “Ringrazio tutti per l’affetto, ora la riabilitazione” Sophia Loren si sta riprendendo dall’incidente domestico che le ha causato diverse fratture. La diva è stata operata all’anca e presto tornerò in forze. “Ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto. Sto meglio, devo solo fare riabilitazione”, ha detto.

A cura di Elisabetta Murina

Sophia Loren si sta riprendendo. La celebre attrice, star di fama internazionale, è stata operata all'anca dopo la caduta nella sua casa di Ginevra e ora è in fase di ripresa. A farlo sapere è la diretta interessata, 89 anni, raggiunta dall'Adnkronos.

Come sta Sophia Loren dopo l'intervento all'anca

La scorsa domenica, Loren è scivolata sul pavimento bagnato della sua casa di Gineva, in Svizzera. Una caduta che le ha provocato diverse fratture all'anca, una delle quali ha reso necessario un intervento chirurgico tempestico. "L'operazione è andata benissimo, è stata perfetta", ha fatto sapere il manager di Loren, Carlo Giusti.

Ora l'attrice ha davanti a sé un lungo periodo di riabilitazione, per poter rimettersi il prima possibile in forze. "Ringrazio tutti per la vicinanza e l'affetto che mi stanno dimostrando. Sto meglio, devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo", ha fatto sapere Loren, emozionata per l'enorme affetto ricevuto in seguito al piccolo incidente domestico.

Le parole della nipote Alessandra Mussolini

Sophia Loren dovrebbe tornare a casa dall'ospedale tra circa una settimana, per iniziare così un periodo di riabilitazione e potersi dedicare di nuovo agli impegni di tutti i giorni. Al suo fianco, fin dal primo momento, ci sono stati i figli Edoardo e Carlo. Non solo: la diva è stata sommersa di messaggi di pronta guarigione da parte di fan e di persone care. Tra queste, anche la nipote Alessandra Mussolini che, in collegamento con il programma La Vita in Diretta, ha detto: