Come sta Sophia Loren dopo l’incidente domestico, la nipote Alessandra Mussolini: “Ora serve riposo” Sophia Loren dopo l’incidente domestico che l’ha costretta ad un’operazione d’urgenza per una frattura all’anca, sta bene. La nipote Alessandra Mussolini a La Vita in Diretta ha dato un aggiornamento sulle condizioni della zia: “È andato tutto bene, la terranno lì per una settimana poi inizierà la fisioterapia. Ora deve stare a riposo. L’umore è ottimo, lei è una roccia”.

A cura di Gaia Martino

Ieri, lunedì 25 settembre, Alessandra Mussolini si è collegata con la puntata di La Vita in Diretta di Alberto Matano per fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute della zia, Sophia Loren, operata in seguito una frattura dell'anca. Ricoverata in una clinica svizzera, ieri la celebre attrice italiana è stata operata d'urgenza dopo un incidente domestico: è caduta in casa, a Ginevra, e con lei erano presenti i collaboratori familiari che hanno subito chiamato i soccorsi. Accanto a lei ora i figli Carlo e Edoardo. "Sta bene, ma deve stare al riposo ora", le parole della nipote Alessandra Mussolini.

Le parole di Alessandra Mussolini

Un forte spavento ha colpito la famiglia di Sophia Loren che ieri è stata operata d'urgenza in seguito ad una caduta nella casa a Ginevra. Alessandra Mussolini nel programma di Alberto Matano ieri pomeriggio ha spiegato che la zia ora sta bene, ma dovrà stare al riposo per le prossime settimane.

Ieri è stata una giornata iniziata con uno spavento incredibile, ho chiamato zia a casa e mi ha risposto Ninni, la persona di famiglia che sta con lei da tanti anni. È scivolata sul pavimento bagnato, è caduta e si è fratturata l'anca. Non le hanno fatto anestesia totale per fortuna. Sta bene, stamattina l'ho sentita ci siamo fatte anche una risata per la mia reazione alla sua caduta. Sta abbastanza bene, ha dei dolori, l'hanno operata subito. Le hanno messo una protesi. È andato tutto bene, la terranno lì per una settimana poi inizierà la fisioterapia. Ora deve stare tranquilla e riposata. Comune l'umore è ottimo, saluta tutti. L'assistenza immediata e l'affetto di tutti hanno fatto bene.

La Mussolini ha poi concluso sottolineando l'importanza del fatto che nella caduta non ha sbattuto la testa per terra: "La cosa importante che dicevano in clinica è che non ha sbattuto la testa, è perfetta. È una roccia".

Rinviati gli impegni in Italia

L'incidente domestico ha costretto Sophia Loren a rimandare tutti i prossimi impegni. La celebre attrice era attesa martedì prossimo a Bari, dove avrebbe dovuto inaugurare la nuova sede della catena Sophia Loren Restaurant. Nella città pugliese, inoltre, avrebbe dovuto ricevere la cittadinanza onoraria. "Tornerà presto tra noi", le parole di ieri scritte dal suo team.