Incidente per Sophia Loren: cade in casa a Ginevra e riporta alcune fratture Sophia Loren è stata vittima di un incidente domestico verificatosi nella mattinata di domenica 24 settembre. La diva è caduta nella sua casa di Ginevra, riportando diverse fratture per le quali è stata prontamente operata.

A cura di Ilaria Costabile

Incidente domestico per Sophia Loren, che nella mattinata di domenica 24 settembre è caduta nella sua abitazione di Ginevra riportando diverse fratture. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui l'attrice è stata anche portata in ospedale e successivamente operata.

La caduta di Sophia Loren e l'intevervento

Stando a quanto riportato dalla testata, la diva dopo la caduta avrebbe riportato delle fratture a livello dell'anca, a seguito delle quali è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in una clinica di Ginevra, sostenuta dai figli Edoardo e Carlo.

Non ci sono state complicazioni durante l'intervento, ma l'attrice dovrà stare a riposo per un breve periodo per poi iniziare un percorso di riabilitazione. L'incidente si sarebbe verificato nella mattinata di domenica 24 settembre, ma la notizia è stata divulgata solo dopo che l'attrice è uscita dalla sala operatoria e l'esito dell'intervento è stato più che positivo.

Annullati gli impegni dell'attrice a Bari

Per questo motivo, quindi, Sophia Loren ha dovuto disdire gli appuntamenti dei prossimi giorni. Era infatti attesa a Bari 26 settembre per ricevere la cittadinanza onoraria e per partecipare all'inaugurazione di un nuovo ristorante che porta il suo nome, che si aggiunge a quelli già presenti a Firenze, Milano e all'aeroporto di Fiumicino.

L'attrice, d'altronde, da quando ha girato l'ultimo film di cui è stata protagonista, ovvero "La vita davanti a sé", diretta dal figlio Edoardo Ponti, ha stretto un legame viscerale con la città pugliese, per cui aveva accettato con grande gioia il riconoscimento dei cittadini baresi, come dimostra il fatto che non aveva esitato a voler prendere parte all'evento, nonostante siano ormai centellinate le sue apparizioni in pubblico, sebbene proprio a inizio settembre è stata anche tra gli ospiti della Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, proprio per il ruolo da lei interpretato è stata insignita del David di Donatello e del Nastro di platino.