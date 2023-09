Sophia Loren migliora dopo l’intervento: “Sta bene, tornerà prestissimo con noi” Sophia Loren è stata operata dopo l’incidente in casa che ha provocato la frattura dell’anca. Dalla sua catena di ristoranti fanno sapere che l’attrice sta bene: “Tutto è andato per il meglio. La signora tornerà prestissimo con noi”.

A cura di Stefania Rocco

Sophia Loren è stata operata dopo l’incidente in casa che ha provocato la frattura dell’anca. La celebre attrice italiana, star di fama mondiale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico resosi necessario dopo la caduta nella sua casa di Ginevra. Dalla sua catena di ristoranti, fanno sapere che Loren sta bene: “Nella giornata di oggi una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello dell’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione”.

Incidente in casa per Sophia Loren

Dopo la caduta nella sua casa di Ginevra, Sophia Loren era stata trasportata velocemente in ospedale perché fosse sottoposta s tutti i controlli del caso. Controlli che avevano evidenziato diverse fratture a livello dell’anca a causa delle quali l’attrice è stata costretta a subire un intervento chirurgico nel pomeriggio successivo al ricovero. L’intervento ha avuto esito positivo e Sophia, dopo una breve convalescenza cui seguirà un periodo di riabilitazione, potrà tornare ai suoi impegni. Al fianco della diva ci sono i figli Edoardo e Carlo.

Sophia Loren sarebbe rientrata in Italia la prossima settimana

L’incidente ha costretto Sophia Loren ad annullare gli impegni professionali delle prossime settimane. Martedì prossimo l’attrice era attesa a Bari dove avrebbe dovuto inaugurare la nuova sede di Bari della catena “Sophia Loren Restaurant”. Si tratta del quarto ristorante della catena aperto in Italia, dopo le sedi di Milano, Roma Fiumicino e Firenze. In quell’occasione, Loren avrebbe ricevuto la cittadinanza onoraria dalla città di Bari.