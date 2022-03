Kylie Jenner mostra la cameretta del figlio Wolf: ci sono una culla da 10mila euro e un orso griffato Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta lo scorso febbraio ma solo di recente ha rivelato tutti i dettagli della maternità. In un video condiviso sui social ha portato l’attenzione sulla stanzetta ristrutturata del bebè, mostrano così alcuni accessori extra lusso riservati al neonato.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta da poco più di un mese, il 2 febbraio 2022 ha messo al mondo il piccolo Wolf, il secondogenito nato dall'amore col compagno Travis Scott, e non potrebbe essere più felice. A differenza della prima gravidanza (che l'influencer tenne assolutamente nascosta), questa volta ha preferito condividere sui social foto col pancione e preparativi messi in atto per accogliere al meglio il bebè. La sua cameretta, in particolare, è stata completamente ristrutturata ma solo nelle ultime ore è stato mostrato il risultato finale e naturalmente è all'insegna del lusso e delle griffe.

Quanto costa la culla del figlio di Kylie Jenner

Se da un lato Kylie Jenner ha voluto vivere la dolce attesa un po' "in sordina", ora che il bebè è arrivato non esita a condividere ogni dettaglio della "nuova" quotidianità da mamma bis. Su YouTube, ad esempio, ha mostrato la cameretta del bimbo nel video intitolato To Our Son. Il primo accessorio inquadrato è la culletta di design in tinta con l'arredamento, si chiama Gradient Crib, è in legno massello e pelle organica e ha una forma originale e asimmetrica particolarmente d'impatto. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 10.000 dollari (ovvero poco più di 9.000 euro).

La culla Gradient Crib

Il secondogenito di Kylie Jenner ha una collezione di sneakers di lusso

Nelle inquadrature successive mamma Kylie ha inquadrato l'orsacchiotto appoggiato sul cuscino, una chicca firmata Louis Vuitton decorata con l'iconico logo all-over (prezzo 22.700 euro), e l'enorme scarpiera che riuscirebbe a fare invidia anche alle star.

La scarpiera del figlio di Kylie Jenner

Il bimbo ha un'infinità di mini sneakers Nike, tra le più esclusive ci sono le Air Jordan 6 TD in verde militare, sono tutte divise per misura e per colore (alcune potranno essere indossate dal bimbo solo una volta che sarà cresciuto). Peluche di ogni tipo, libri per bambini, un abaco, un dipinto fatto da Stormi, una comoda poltrona per la mamma: la stanzetta di Wolf è un vero e proprio sogno.