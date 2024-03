video suggerito

Ilary Blasi mostra le nuove scarpe griffate: quanto costano le eleganti décolleté col tacco

A cura di Giusy Dente

Nell'uovo di Pasqua, Ilary Blasi ha trovato un nuovo paio di scarpe. La showgirl è una grande appassionata di calzature e borse griffate. Proprio gli accessori di lusso sono stati i grandi protagonisti di Unica, il docufilm di Netflix dedicato alla separazione con Francesco Totti. La conduttrice ha raccontato di quando il calciatore, per farle un dispetto, le ha svuotato la cabina armadio, nascondendole tutti i suoi preziosi tesori. Il bottino è stato poi ritrovato dietro una porta blindata. Alla collezione si è aggiunto un nuovo modello firmato.

Ilary Blasi mostra le nuove scarpe

Ilary Blasi ha una sconfinata collezione di scarpe, di ogni tipo: anfibi, stivali, décolleté, sneakers, sandali. Sia in tv che nella vita privata, ama sfoggiare le creazioni dei suoi brand del cuore. Di Gucci possiede un paio di décolleté nere in pelle con punta tonda, frange e dettaglio della doppia G sul risvolto; gli iconici sandali a doppia fascia decorati all-over; il modello tricolore da oltre 1000 euro.

All'elenco si aggiunge ora un nuovo modello della famosa Maison. Sui social, come è solita fare, la conduttrice ha mostrato la new entry della collezione, che potrebbe essere un regalo. Si tratta di un paio di elegantissime décolleté dal nome emblematico. Si chiamano Signoria, in omaggio all'omonima piazza di Firenze e rimandano proprio all'eleganza classica della città natale della Maison.

Scarpe Gucci

Sono realizzate in pelle lucida verniciata, con cinturino impreziosito da una catena dorata che riporta il nome della Casa di moda. Costano 895 euro e sono perfette da abbinare a un abito elegante, per una serata speciale. C'è qualche occasione speciale in vista forse, per la conduttrice? Per lei ora è un periodo di serenità: la fine del matrimonio è stata un duro colpo, ma ha ritrovato l'amore e fa coppia fissa da oltre un anno con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. L'anno scorso, lui era con Ilary Blasi e i figli di lei a Napoli. Trascorreranno insieme le festività pasquali anche quest'anno?