Ilary Blasi e Bastian Muller volano in Africa: nel selfie di coppia vestono coordinati

A cura di Giusy Dente

Dopo la Francia, l'Africa. Ilary Blasi ha fatto di nuovo la valigia ed è partita verso una meta lontana. Dopo il viaggio con le figlie a Disneyland Paris, per festeggiare l'uscita del suo libro, la conduttrice ha ben pensato di concedersi una fuga romantica a due col compagno. La coppia è volata nella famosa Clifton Beach, a Capo di Buona Speranza.

Ilary Blasi di nuovo in viaggio

Assieme al nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller, Ilary Blasi sta viaggiando moltissimo. Evidentemente i due condividono questa passione e appena possibile partono verso una nuova avventura. Da quando stanno assieme (ormai fanno coppia fissa da oltre un anno) hanno esplorato tanti posti. Ovviamente non poteva che essere a Parigi, la città degli innamorati, la loro prima fuga "ufficiale" da coppia, dunque alla capitale francese sono particolarmente affezionati.

Ad aprile 2023, in occasione del compleanno di lui, sono volati alla volta di un Riad di lusso del Marocco, per una romantica cenetta e tanto relax, in una location da sogno. Ma si sono spinti anche più lontano: questa estate hanno scelto il Brasile per le vacanze estive e tre mesi fa sono tornati a New York, la loro città del cuore. Pare infatti che proprio nella Grande Mela si siano conosciuti e innamorati. Stavolta hannok scelto l'Africa e per Ilary Blasi non è la prima volta. Era stata in Tanzania coi figli, all'indomani della separazione con Francesco Totti, per ritrovare un po' di serenità e stare lontana dal gossip,

Ilary e Bastian vestono coordinati

La coppia sui social non si mostra molto spesso insieme. La conduttrice sta forse tenendo questa sfera della sua vita un po' più protetta e riservata. Ama condividere con fan e follower le sue giornate, aggiornarli su ciò che fa, sui progetti di lavoro e i viaggi, ma non sono tante le foto col compagno. A Capo di Buona Speranza c'è stato un piccolo strappo alla regola.

Oltre a documentare i bellissimi panorami del posto, Ilary Blasi ha postato anche un selfie di coppia. Nello scatto, che li vede in primo piano con le rocce e il mare sullo sfondo, i due vestono coordinati: camicette azzurre per entrambi, con maxi occhiali da sole. Quelli di lui sono firmati Tom Ford, quelli di lei sono di Balenciaga.

Dopo aver trascorso la giornata a fare i turisti e a esplorare luoghi incantevoli, Ilary Blasi ha cambiato stile. Al look casual e comodo della mattina ha sostituito qualcosa di più elegante per la serata. Eccola quindi con un abito in maglia color fragola con maxi spacco abbinato a sandali color oro e borsa a tracolla. Per i due innamorati sarà sicuramente una vacanza da ricordare.