Ilary Blasi con Bastian a New York in leggings e stivali di pelliccia: “Dove tutto è cominciato” Mentre su Netflix è arrivato il docu-film Unica, Ilary Blasi si sta godendo un romantico viaggio a New York con Bastian Muller. “Dove tutto è cominciato”, con queste parole i due hanno documentato la passeggiata all’aria aperta in versione casual.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi per Ilary Blasi è una giornata importante: ha finalmente debuttato su Netflix con Unica, il docu-film in cui racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, partendo dagli albori della relazione fino ad arrivare alla crisi irreversibile. Sebbene per lei si tratti di un traguardo speciale, ha deciso di trascorrerlo ben distante da Roma. Da qualche giorno a questa parte è volata a New York col nuovo compagno Bastian Muller e ora si sta godendo il totale relax tra shopping, passeggiate all'aria aperta e romantiche serate sui rooftop della Grande Mela. I due hanno tenuto a lungo nascosta la loro relazione ma, considerando le didascalie che stanno condividendo sui social, pare che abbiano organizzato il viaggio per celebrare il primo anniversario.

Il look comfy di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata con un audace look animalier su un rooftop newyorkese, oggi ritroviamo Ilary Blasi in una versione decisamente più casual. Per una passeggiata all'aria aperta in uno degli iconici parchi della metropoli la conduttrice ha puntato sulla comodità ma senza rinunciare allo stile. Ha abbinato un paio di leggings aderentissimi in total black a una giacca a vento verde militare leggermente imbottita. Niente tacchi a spillo o scarpe eleganti, ha preferito degli stivaletti Ugg color biscotto portati con dei calzettoni in vista (dello stesso colore degli interni in pelliccia panna). Quanto costano i tronchetti tipicamente invernali? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 169 euro.

Ilary Blasi con i tronchetti Ugg

Ilary e Bastian con gli occhiali coordinati

A fare la differenza nel look di Ilary sono stati gli occhiali da sole: un modello oversize con le lenti rettangolari a mascherina. Bastian non ha potuto fare a meno di sfoggiarne un paio in coordinato ma leggermente più piccoli e con la montatura tartarugata. I due si sono scattati dei dolci selfie col sorriso stampato sulle labbra e nella didascalia hanno scritto "Dove tutto è cominciato", lasciando intendere che è proprio in quel luogo che si sono incontrati e innamorati. Il viaggio a New York sarà stato organizzato per festeggiare l'anniversario? L'unica cosa certa è che fianco a fianco sono letteralmente adorabili.

Il selfie di Bastian e Ilary