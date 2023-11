Ilary Blasi a 19 anni: in Unica mostra le foto di quando ha conosciuto Francesco Totti Il 24 novembre Ilary Blasi arriva su Netflix con Unica, il docu-film in cui racconta la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti. Com’era a 19 anni quando conobbe per la prima volta il calciatore?

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi ha raggiunto l'ennesimo successo: è diventata protagonista di Unica, il docu-film firmato Netflix disponibile a partire dal 24 novembre nel quale racconta la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti. Già nel primo promo aveva preannunciato che si sarebbe raccontata senza filtri ma è solo nel recente trailer che ha dato delle ulteriori e scottanti anticipazioni. La conduttrice parla visibilmente commossa del momento in cui ha capito che tra lei e l'ex marito qualcosa stava cambiando, facendo riferimento anche al fatto che non si sarebbe mai aspettata qualcosa di simile dall'uomo che era al suo fianco da 20 anni. In quanti sanno come si sono conosciuti i due?

Quando è nata la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti è nata esattamente 23 anni fa ma, a dispetto di quanto si è insinuato di recente, tra loro è stato vero amore, dunque i soldi e il successo non hanno mai avuto alcun peso sulla relazione. Come ricordato dalla conduttrice in Unica, ha avuto i primi contatti col calciatore grazie alla sorella, che dopo averlo incontrato per caso corse a dirle che avrebbe voluto conoscerla. All'epoca lei aveva solo 19 anni e stava muovendo i primi passi nello spettacolo, mentre lui era già il famoso campione della Roma. Com'era il suo aspetto all'epoca? A rivelarlo è stata lei stessa con delle inedite foto risalenti al periodo precedente a Passaparola.

Ilary Blasi a 19 anni

Le foto di Ilary Blasi da giovanissima

Nel docu-film Unica si vedono dei vecchissimi scatti di Ilary Blasi, nei quali appare ad appena 19 anni in versione acqua e sapone con il viso libero dal trucco e indosso una semplice canotta bianca. Sebbene si tratti di foto in bianco e nero, la sua bellezza riesce lo stesso a "bucare" lo schermo: aveva i capelli biondi e fluenti, i lineamenti delicati e gli occhi azzurri penetranti che da sempre la contraddistinguono. Portava le sopracciglia ad ali di gabbiano come imponeva il trend dell'epoca e aveva il sorriso stampato sulle labbra. Insomma, fin da allora Ilary sembrava non avere rivali in fatto di splendore e infatti di lì a poco fu notata dai più grandi produttori televisivi. All'epoca avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo ottenuto?

Leggi anche Chanel indossa Chanel: quanto costa il cappellino griffato della figlia di Totti e Ilary Blasi