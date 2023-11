Ilary Blasi arriva su Netflix: camicia di seta e tacchi a spillo per annunciare il docu-film Unica Il prossimo 24 novembre Ilary Blasi arriverà su Netflix con Unica. Si tratta di un docu-film in cui si metterà a nudo, raccontandosi e rivelando la sua versione dei fatti a proposito del divorzio da Francesco Totti: ecco cosa ha indossato per il trailer.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è stata la donna più chiacchierata degli ultimi anni a causa del divorzio da Francesco Totti, l'ex calciatore con cui è stata sposata per oltre 15 anni e dal quale ha avuto i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Tradimenti, cause legali e Rolex "rubati": dopo aver mantenuto a lungo totale riserbo sulla questione, ora la conduttrice si sente pronta per raccontare la sua versione della storia. La cosa che solo in pochi si aspettavano è che lo avrebbe fatto in un docu-film. L'annuncio è arrivato a sorpresa su Netflix, dove proprio nelle ultime ore è stato condiviso il trailer di Unica, opera diretta da Tommaso Deboni che la vede unica e indiscussa protagonista: ecco tutto quello che c'è da sapere sul documentario destinato a fare scalpore.

Ilary Blasi, il trailer di Unica

Il prossimo 24 novembre su Netflix arriverà Unica, il docu-film dedicato a Ilary Blasi. "A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete", sono state queste le parole della conduttrice nel trailer appena rilasciato, a prova del fatto che si sente pronta per svelare tutta la verità sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Sullo sfondo del suo racconto non poteva che esserci Roma, dal Cupolone di San Pietro a Castel Sant'Angelo, fino ad arrivare allo Stadio Olimpico, ovvero tutti i luoghi che hanno sempre fatto da sfondo alla relazione con l'ex calciatore.

La locandina di Unica

Il look minima di Ilary Blasi per annunciare il docu-film

Per un racconto tanto intimo che la vede da sola di fronte la videocamera, lontana da paparazzi, malelingue e giornali di gossip, Ilary non poteva che puntare su un outfit minimal ma allo stesso tempo glamour. Niente paillettes, abiti appariscenti o dettagli sensuali, per il trailer ha scelto la semplicità di una camicia di seta bianca portata leggermente sbottonata sul collo e abbinata a un paio di pantaloni neri dal taglio classico.

Leggi anche Ilary Blasi in casa con i tacchi a spillo: durante il lockdown non rinuncia alle scarpe di lusso

Ilary Blasi con le pumps di Casadei

Non sono mancati gli orecchini e cerchio bombati, un velo di lucidalabbra e gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione le pums col tacco metallico di Casadei. Insomma, pare proprio che Ilary abbia lasciato nell'armadio i soliti lustrini per mettersi "a nudo": in quanti non vedono l'ora di scoprire la sua versione dei fatti?