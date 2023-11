Ilary Blasi a New York un anno dopo: sul rooftop con Bastian indossa il look attillato in velluto leopardato La conduttrice è volata nella Grande Mela accompagnata dal compagno Bastian Muller, una fuga romantica che sembra avere un significato particolare.

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi vola a New York assieme al fidanzato Bastian Muller. Mentre il pubblico aspetta domani l‘uscita su Netlfix del documentario "Unica", dove sarà svelata la "sua verità" sulla fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma Francesco Totti, la conduttrice si gode una vacanza con Bastian Muller nella Grande Mela. "Dopo un anno", scrive sulla foto che li ritrae assieme, sembrando quasi riferirsi a una felice ricorrenza. La loro storia è rimasta a lungo segreta e non si sa se possa riferirsi all'anniversario, sicuramente Ilary Blasi è tornata a New York dopo un anno. Nello stesso periodo del 2022, infatti, la conduttrice si era recata con gli amici nella città, magari è proprio nel corso di quella vacanza che ha incontrato l'attuale compagno.

Il look animalier di Ilary Blasi

Nelle ultime ore la presentatrice ha pubblicato su Instagram una serie di immagini che svelavano la sua fuga negli Stati Uniti. Un giro sulla Fifth Avenue e poi un rooftop per godersi lo skyline di New York di notte e scattare una romantica foto con il suo attuale fidanzato. La coppia attualmente sta vivendo una relazione a distanza, essendo lui di Francoforte e lei di Roma, e ne approfitta di questi viaggi per incontrarsi. A ottobre si sono trovati a Monaco di Baviera per l'Oktoberfest, dove sono stati immortalati con i costumi tipici bavaresi.

Ilary Blasi e Bastian Muller

Con questo viaggio vengono così messe a tacere le voci che circolavano su una loro presunta crisi sentimentale, e si mostrano più affiatati che mai. La conduttrice indossa un completo leopardato mentre posa abbracciata al compagno sullo sfondo di New York. Pantaloni aderenti e top incrociato sul seno con scollatura a V e maniche svasate, mentre un paio di stivaletti neri completavano l'outfit di Ilary Blasi.