video suggerito

Perché Hailey Bieber ha indossato un abito da sposa per annunciare la gravidanza Hailey Bieber è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Justin e lo ha annunciato sui social con delle inedite foto col pancino in vista. Per quale motivo ha indossato un abito da sposa? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hailey Bieber sta vivendo un momento magico della sua vita e non ha potuto fare a meno di condividere la cosa sui social con i suoi oltre 51 milioni di followers: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Justin Bieber e non potrebbe essere più felice. Dopo aver disertato il Met Gala di qualche giorno fa, i due hanno annunciato la gravidanza "a sorpresa" ieri sera con degli inediti scatti di coppia: oltre ad apparire innamoratissimi, hanno anche portato l'attenzione dei fan sul pancino già evidente della modella. Per quale motivo la futura mamma ha indossato un etereo abito da sposa in pizzo bianco? Ecco tutti i dettagli dell'outfit sfoggiato da Hailey nella sua prima foto in dolce attesa.

Chi ha firmato l'abito bianco di Hailey Bieber

A quasi 6 anni dal matrimonio Hailey Baldwin e Justin Bieber hanno annunciato che presto avranno il loro primo figlio. Di recente sono volati a Kilauea, nelle Hawaii, per rinnovare i voti di nozze e ne hanno approfittato per realizzare il primo servizio fotografico in versione genitori.

Hailey bieber mostra il pancino

È proprio per questo che la modella è tornata a indossato un meraviglioso abito da sposa total white, anche se questa volta ha messo in risalto le forme della gravidanza. Sotto consiglio della stylist Karla Welch, ha sfoggiato un lungo vestito in pizzo bianco di Saint Laurent, un modello custom made by Antony Vaccarello con le maniche lunghe, lo scollo a barca e una sinuosa gonna a sirena che le ha fasciato la silhouette. Non è mancato neppure il velo coordinato che le ha coperto il capo (e che ha abbinato a un paio di maxi occhiali da sole scuri in stile diva).

Hailey Bieber in Saint Laurent

Hailey e Justin Bieber con le nuove fedi da oltre 10mila euro

Trattandosi di un "secondo matrimonio" a tutti gli effetti, non poteva mancare il simbolo dell'amore per eccellenza: l'anello prezioso indossato da entrambi all'anulare sinistro. Nelle foto di coppia i due hanno indossato delle fedine firmate Tiffany&Co., per la precisione i modelli in platino e con un giro completo di diamanti della collezione Tiffany Forever.

Hailey e Justin Bieber con gli anelli Tiffany&Co.

Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 14.200 euro (ma non si esclude che siano stati anche personalizzati con qualche incisione interna). Insomma, Hailey e Justin sono più innamorati che mai e di sicuro, alla luce della dolce novità rivelata, i fan li avranno perdonati per aver disertato il Met Gala.