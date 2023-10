Ilary Blasi innamorata all’Oktoberfest, si diverte con Bastian Muller al festival bavarese Ilary Blasi ha trascorso l’ultimo weekend di settembre all’Oktoberfest 2023 insieme a Bastian Muller. Come mostrano gli scatti su Instagram, la conduttrice è innamorata e si diverte insieme al fidanzato, in perfetto stile bavarese, treccine e calici di birra compresi.

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi innamorata all'Oktoberfest. La conduttrice è volta a Monaco Di Baviera per brindare con il fidanzato Bastian Muller, di origini tedesche, alla tradizionale festa della birra. Per immedesimarsi nell'atmosfera, ha sfoggiato un look in perfetto stile bavarese, con tanto di treccine e completo tradizionale. Come si vede negli scatti condivisi su Instagram, con lei ci sono anche la sorella Silvia e il cognato Ivan Peruch.

Ilary Blasi all'Oktoberfest 2023 con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller all’Oktoberfest 2023

Ilary Blasi si è immedesimata alla perfezione nell'atmosfera bavarese dell'Oktoberfest 2023. Treccine, abito tradizionale bavarese e calice di birra in mano: la conduttrice ha ballato e brindato insieme al fidanzato Bastian Muller, imprenditore che vive a Francoforte. Come testimoniano i numerosi scatti e i video pubblicati su Instagram, i due si baciano e si divertono, felici e spensierati, all'annuale festa della birra, che si tiene nell'ultimo weekend di settembre e attira persone da tutto il mondo. Con loro anche la sorella della conduttrice, Silvia Blasi e il marito Ivan Peruch, che si sono calati alla perfezione nello spirito della giornata.

Ilary Blasi e la sorella Silvia

Le vacanze di Ilary Blasi con Bastian Muller e la battaglia legale con Totti

Non è la prima fuga d'amore per Blasi e Muller, che hanno trascorso insieme l'estate, tra giorni di relax al mare e in montagna. L'ultimo weeeknd, a metà settembre, la coppia lo ha passato in un resort termale in Toscana. Il settimanale Chi li aveva paparazzati e con loro c'erano anche i figli di lei, Christian e Isabel.

Leggi anche Chi è Bastian Muller-Pettenpohl, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi dopo Francesco Totti

Nel frattempo, per la conduttrice prosegue la battaglia legale con l'ex marito Francesco Totti. Gli ultimi aggiornamenti, una ricostruzione del settimanale Gente, spiegando che nel corso dell'udienza dello scorso 20 settembre i due ex coniugi non si sono incontrati. Si sarebbe trattato infatti di un’udienza “telematica” necessaria per cominciare a gettare le basi di quella che sarà la battaglia legale tra i due.