Perché Angelina Mango all’Eurovision 2024 indossa sempre le stesse scarpe Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2024 a Malmö: i suoi look dal sapore gotico e romantico sono completati sempre da un paio di zeppe con plateau altissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango

Oggi, sabato 11 maggio, si tiene a Malmö la finale dell'Eurovision 2024. A rappresentare l'Italia sarà Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo. Già fin dalla prima prova della kermesse, la cantante ha definito chiaramente il suo stile, confermato anche in semifinale e sul Turquoise Carpet. L'estetica adottata per questo Eurovisione si ispira alle nuances e ai motivi del New Gothic, con riferimenti romantici ma anche naturalistici, come l'albero che dominava la prima esibizione. Tutti i look sono firmati da Marco De Vincenzo, Direttore Creativo di Etro, che ha realizzato anche gli abiti per Sanremo 2024. Le scarpe, delle zeppe vistosissime, però, sono la costante di ogni outfit.

Angelina Mango durante l'esibizione all'Eurovision

Le zeppe di Angelina Mango: chi le firma

Le zeppe di Angelina Mango sono ormai un must del suo guardaroba. Nel video di Spaccanapoli, suo secondo singolo dopo Amici, è impossibile non notare degli stivaletti bianchi con un grande platform. A Sanremo 2023 gli abiti custom made di Etro si abbinavano a un paio di sandali con tacco vertiginoso: delle zeppe in piena regola firmate sempre da Marco De Vincenzo. Per l'esperienza svedese dell'Eurovision 2024, invece, le zeppe sono diventate uno stivaletto con suola dal volume extra.

Angelina Mango durante una delle prove dell'Eurovision

Il brand che ha realizzato le scarpe di Angelina Mango all'Eurovision è AGL, un marchio italiano fondato nel 1958 che realizza calzature. Il modello che la cantante de La noia indossa è un ankle boots, probabilmente custom made, molto simile al modello Lava Bootie che supera di poco le caviglie e ha una zeppa con plateau uniforme di 12 cm. Il prezzo di questo modello è di 450 euro. Stando a quanto riporta lo stylist, per la finale Angelina Mango dovrebbe cambiare modello.

Angelina Mango con le zeppe AGL

In questa esibizione de La Noia, a differenza di quella vista all'Ariston, Angelina Mango domina il palco con una coreografia che la impegna non solo dal punto di vista vocale, ma anche da quello fisico. Dunque la scelta di adottare una zeppa dal plateau uniforme potrebbe essere dettata da esigenze di palcoscenico, con la comodità a fare che deve fare da padrona quando si deve ballare sul palco.

Angelina Mango durante le prove prima della finale dell'Eurovision 2024