Il dettaglio nascosto e personalizzato nel look di Angelina Mango all’Eurovision 2024 Angelina Mango si è esibita ieri per la prima volta sul palco dell’Eurovision 2024. Ha incantato il pubblico con un look scintillante a effetto tattoo ma in quanti sapevano che il suo body nascondeva un dettaglio personalizzato? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango ha fatto il suo gran debutto all'Eurovision Song Contest 2024: ieri sera, in occasione della seconda semifinale dell'evento, è salita per la prima volta sul palcoscenico di Malmö, travolgendo tutti con la sua energia e con la sua grinta sulle note de La Noia. Per quale motivo non ha avuto bisogno di andare al televoto per accedere alla finale del prossimo sabato? L'Italia fa parte della categoria dei Big Five, ovvero dei paesi “privilegiati” perché storicamente hanno sostenuto per primi l’Unione Europea di radiodiffusione dal punto di vista economico. Nonostante ciò, si è comunque esibita, incantando tutti con un look scintillante a effetto tattoo: in quanti sanno che nascondeva un dettaglio personalizzato?

Il primo look di Angelina Mango all'Eurovision

Dopo aver provato per mesi e mesi sia la performance che gli outfit, ieri sera Angelina Mango è riuscita a incantare il pubblico con un live da urlo. Sullo sfondo di un trono di rami intrecciati, si è scatenata con il suo corpo di ballo sulle note de La Noia, "riciclando" il completo scintillante e a effetto tattoo delle prime prove.

Angelina Mango alle semifinali dell'Eurovision

Seguita dallo stylist Nick Cerioni, è tornata ad affidarsi a Etro, la Maison che ha curato anche il suo armadio sanremese. Il completo è contraddistinto da un body rosso e nero scintillante e steccato portato sopra una tutina nude a effetto tattoo, un modello seconda pelle decorata all-over con dei ricami di cristalli dark.

Angelina Mango e le ballerine in Etro by Marco De Vincenzo

Il body personalizzato di Angelina Mango

Sui social è stato proprio lo stylist di Angelina a condividere alcune foto inedite del look delle semifinali dell'Eurovision, da quelle con il corpo di ballo a quelle "in solitaria" in versione diva. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto un primo piano sul body rosso e nero stringato: al suo interno, accanto alla zip sulla schiena, c'è un'etichetta bianca con sopra ricamato il logo della Maison Etro seguito da "for Angelina".

L'etichetta personalizzata

Il motivo per cui nel capo è stato inserito il nome della cantante? Si tratta di un outfit custom made by Marco De Vincenzo, ovvero realizzato su misura appositamente per lei. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la finale: le tutine a effetto tattoo che ricordano quelle dei Maneskin le porteranno fortuna?