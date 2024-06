Angelina Mango al concerto di Radio Italia a Napoli: il look black and white con boxer a vista

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango è stata una delle protagonista del live di Radio Italia in Piazza del Plebiscito a Napoli. La cantante si è esibita sulle note di La Noia, di Che t'o dico a fa' e Melodrama infiammando il pubblico: la vincitrice di Sanremo è reduce da alcune date all'estero, come il celebre e prestigioso Festival dell'Isola di Wight dove ha incantato il pubblico britannico. Tornata in Italia, Angelina Mango ha incantato i fan con uno dei suoi capi più memorabili.

Il look di Angelina Mango a Radio Italia Live

Come per ogni sua esibizione, Angelina Mango sfoggia le immancabili zeppe, stavolta in versione stivali rosa shocking: si tratta dello stesso modello che aveva sfoggiato poco meno di un mese fa da Alessandro Cattelan in occasione del suo programma Da vicino nessuno è normale, che quella volta aveva abbinato a una pelliccia oversize e una set coordinato con stampa. Per il concerto napoletano invece, gli stivali sono abbinati a un paio di pantaloni con boxer a vista con una riga bianca centrale. È uno dei modelli preferiti da Angelina Mango, che l'aveva già indossato in occasione delle prove prima dell'Eurovision Song Contest dello scorso maggio. Il trend, ripreso anche quest'estate, è stato lanciato da Miu Miu con la collezione Primavera/Estate 2023, proponendo in passerella shorts, gonne, midi o mini, a vita bassa che lasciavano intravedere l'elastico dei boxer. In questo modello indossato da Angelina Mango, invece, il boxer è incorporato al tessuto del pantalone.

Il look sui toni del black and white è completato da un top crop top nero accollato effetto lucido che lascia la schiena scoperta. Ultimo dettaglio estivo glamour sono gli occhiali da sole con lenti rosa, in pieno trend Y2K, come a riprendere la nuance rosa delle scarpe.

