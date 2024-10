Cosa ha indossato Angelina Mango per il debutto del suo primo tour nei club

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno di Angelina Mango è stato particolarmente "movimentato" e soprattutto ricco di soddisfazioni. Lo scorso febbraio ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia e da allora non si è mai più fermata: ha partecipato all'Eurovision, ha scalato le classifiche e ha calcato i palcoscenici più ambiti d'Italia e d'Europa, trasformando ogni hit in un vero e proprio tormentone. Ora ha dato il via a una nuova ed emozionante esperienza, il primo tour nei club che la vedrà esibirsi nelle principali città del nostro paese. Per la tappa inaugurale che si è tenuta ieri sera all'Atlantico di Roma non poteva mancare un look sensuale, glamour e personalizzato: ecco chi lo ha firmato.

Chi ha firmato il look di Angelina per l'inizio del tour

Ieri sera Angelina Mango ha dato il via al suo primo tour nei club: sul palco dell'Atlantico di Roma si è scatenata sulle note delle hit che l'hanno vista in cima alle classifiche negli ultimi mesi, apparendo non solo emozionatissima e adrenalinica, ma anche super glamour. Seguita da Nick Cerioni, lo stylist a cui si è affidata fin dall'esperienza sanremese, ha puntato ancora una volta sull'originalità della Maison Etro. Il direttore creativo Marco De Vincenzo ha realizzato un look custom made appositamente per lei, un completo con crop top monospalla tempestato di micro paillettes nere e argento e un paio di micro shorts sgambati e a vita altissima decorati all-over con una stampa damascata in nero e verde fluo.

Angelina Mango in Etro by Marco De Vincenzo

Angelina Mango con gli stivali metallici sul palco

A fare la differenza nel look da palcoscenico di Angelina Mango sono state le scarpe. Se fino a qualche tempo fa aveva trasformato le maxi zeppe nel tratto distintivo del suo stile, ora ha cambiato registro e ha indossato gli iconici stivali metallici di Le Silla (prezzo 1.169 euro). Si tratta del modello Andy di ispirazione western declinato in total silver (lo stesso che Ilary Blasi aveva indossato la scorsa estate in versione oro): ha la punta affusolata, un maxi risvolto e uno scultoreo tacco a zeppa di 120 mm. La sua particolarità? Il materiale metallizzato crea un suggestivo effetto luminoso. Tatuaggi in vista, capelli lasciati sciolti con la nuova frangia a tendina in evidenza e grinta da vendere: Angelina Mango è pronta per andare alla conquista dei club italiani.

