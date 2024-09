Angelina Mango al Pride Village Virgo in bianco e arcobaleno: i pantaloni sono tagliati sull’inguine

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango non è più scesa dal palcoscenico da quando ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con La Noia: ha spopolato all'Eurovision, ha organizzato il suo primo tour europeo e ha infiammato i festival dell'estate che si sono tenuti nel nostro paese. Ora con l'autunno alle porte ha lanciato un nuovo singolo intitolato Per due come noi (realizzato in coppia con Olly) e per l'occasione ha cambiato acconciatura, apparendo super trendy con una frangetta a tendina. Nel weekend, inoltre, è diventata protagonista del Pride Village Virgo di Padova, sul cui palco ha sorpreso tutti con un look a tema dai dettagli iper sensuali: ecco tutti i dettagli.

Il look total white di Angelina Mango al Pride Village Virgo

Lo scorso sabato Angelina Mango è stata tra gli ospiti del Pride Village Virgo di Padova e, oltre a esibirsi sulle note delle sue hit più famose, ha anche sfoggiato un look a tema all'insegna del glamour e dell'audacia. Ha scelto un neutro total white ma senza rinunciare a un tocco sensuale. Seguita dallo stylist Nick Cerioni, ha puntato tutto su un completo bianco contraddistinto da un body aderente e accollato e un paio di pantaloni davvero oversize con uno spacco posteriore, la loro particolarità? Sono tagliati all'altezza dell'inguine, di quelli in stile Christina Aguilera in Dirty che rivelano sia le gambe nude che la silhouette sgambata del body.

Angelina Mango coi pantaloni tagliati

Angelina Mango col cappello arcobaleno

Nel look di Angelina Mango non sono mancati degli ulteriori dettagli trendy. Non ha rinunciato alle maxi zeppe bianche, ormai uno dei tratti distintivi del suo stile, e, come se non bastasse, durante la performance ha aggiunto un cappello pescatore declinato in una versione arcobaleno, simbolo per eccellenza del pride e della bandiera della libertà.

Angelina col cappello arcobaleno

Per quanto riguarda l'acconciatura, ha scelto un semi-raccolto realizzato con dei micro codini sulla parte alta della testa ma con la frangia lasciata "libera". La cantante non sembra essere forse destinata a diventare l'icona fashion dell'autunno 2024? L'unica cosa certa al momento è che riesce a essere sempre sul pezzo in fatto di outfit.