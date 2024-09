video suggerito

Angelina Mango al Pride Village Virgo: “Potrebbe piacermi una donna, in amore non guardo il genere” Angelina Mango al Pride Village Virgo di Padova ieri sera ha risposto alla domanda della presentatrice che le ha chiesto se mai un giorno potrebbe piacerle una donna. “Assolutamente sì, ma oggi sono innamorata”, la replica della cantante, fidanzata con il suo chitarrista Antonio Cirigliano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite del Pride Village Virgo di Padova ieri sera, sabato 7 settembre 2024, Angelina Mango ha intrattenuto i presenti non solo con la sua musica, anche con le sue dichiarazioni. La celebre cantante, oggi fidanzata con Antonio Cirigliano, il suo chitarrista, alla domanda della presentatrice dell'evento, "Ti potrebbe mai piacere una donna?", ha risposto: "Assolutamente sì". La vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo ha spiegato la sua idea di amore che non conosce barriere.

Le parole di Angelina Mango

Per Angelina Mango l'amore non conoscere barriere e lo ha dimostrato ieri sera al Pride Village Virgo di Padova quando, alla domanda della conduttrice che le ha chiesto "Le ragazze del mondo Lgbt vogliono sapere se un giorno ti potrebbe piacere una donna", ha risposto: "Assolutamente sì". "Penso che ci si possa innamorare di tutti, non mi fermo a guardare il genere di una persona quando mi innamoro", ha dichiarato prima di sottolineare che al momento il suo cuore batte per il fidanzato, Antonio Cirigliano. "Sono innamorata adesso", le parole.

Su Instagram, tra le stories, a corredo di una foto mentre bacia un pupazzo a forma di giraffa, la cantante ha poi aggiunto: "Non ho paura dell'amore".

Leggi anche Testo e significato di Per due come noi: la nuova vita di Olly con Angelina Mango

Angelina Mango e il tour in giro per l'Europa

Dopo aver lanciato il nuovo singolo con Olly, Per due come noi, Angelina Mango si sta preparando ai nuovi eventi che la vedranno protagonista in giro per l'Italia e per il mondo. Dopo le tappe italiane – Roma, Napoli, Molfetta, Firenze, Padova e Milano – volerà in giro per l'Europa. Tra il 30 ottobre e il 6 novembre sono in programma le date in Germania, a Monaco, Colonia, Francoforte, poi dall'11 novembre quelle in Spagna, a Barcellona e Madrid. "Biglietti in vendita, ci vediamo in giro per l'Europa" ha scritto ad agosto su Instagram per annunciare le sue date ai fan.