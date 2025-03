video suggerito

Angelina Mango rivela su TikTok di essersi iscritta all’università: ecco perché è un ritorno Angelina Mango, dopo il video con sua madre, la cantante ex Matia Bazar Laura Valente, ha rivelato su TikTok di aver ripreso l’università, in un video tra gli archi di Bologna. Ecco perché è un ritorno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango, via Comunicato Stampa e TikTok

Angelina Mango è ritornata a postare sui social alcune piccole informazioni, legate alla sua quotidianità, e che questa volta potrebbero dirci molto sui suoi prossimi impegni con il mondo della musica. Infatti, dopo lo stakanovismo degli ultimi due anni che l'hanno vista vittoriosa, nella categoria canto, sul palco di Amici, successivamente al Festival di Sanremo 2024 con La Noia e protagonista all'Eurovision, Angelina Mango aveva detto stop al suo tour e ai suoi impegni che l'avrebbero portata anche in giro per l'Europa. Anzi, in questi mesi di ridotta condivisione social, aveva rinunciato anche alla presenza sul palco del Festival di Sanremo, da vincitrice dell'ultima edizione. Poi la comparsa di alcune immagini negli ultimi giorni, dal video con sua madre Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, su TikTok sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti, alla sorpresa tra gli archi di Bologna.

Angelina Mango rivela di esser ritornata all'università, dopo mesi di silenzio

Infatti, la cantante appare in shorts e bandana animalier mentre svela che andrà a sostenere un esame: "La verità è che non sono mai stata più Brat di così. Così andrò a fare il mio esame all'università, però non ho messo i mocassini". Tra i commenti c'è chi giura di averla "incrociata da Starbucks ma di non averla riconosciuta", come chi le augura di ritrovare una propria pace frequentando l'università. Commenti che si affiliano alla preoccupazione, la narrazione principale nell'ultimo anno legata alla cantante, che talvolta è uscita anche dal confine musicale, con considerazioni anche sul suo stato di salute. Proprio l'assenza di Angelina Mango dai social e dai live ha generato uno stato di allerta nei suoi confronti, con fraintendimenti che forse hanno allontanato ancora di più la cantante dall'esposizione pubblica.

Perchè si tratta di un ritorno e che facoltà frequentava prima di Amici

Il video di Angelina Mango segna il ritorno di un capitolo chiusosi nei mesi precedenti alla sua partecipazione ad Amici: infatti, la cantante studiava Lettere Moderne a Milano, facoltà che avrebbe potuto riprendere in questi mesi. Nello stesso periodo milanese, Mango aveva pubblicato anche il suo primo lavoro discografico, Monolocale. Gli unici legami musicali del video, che racconta una parentesi nella nuova vita della cantante lucana, è l'utilizzo come suono del brano di Lucio Corsi Volevo Essere Un Duro. Una sorta di passaggio di testimone tra gli ultimi due concorrenti italiani all'Eurovision Song Contest.