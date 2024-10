Angelina Mango annulla il tour: “Devo fermarmi, voglio prendermi cura di me”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Angelina Mango non riprenderà il tour sospeso a metà ottobre a causa di una rinofaringite acuta che l'ha colpita dopo la data napoletana del 14 ottobre. Il giorno dopo il live raccontò ai fan, con una story su Instagram, del problema di salute che l'aveva colpita e che la costringeva a fermarsi per qualche giorno. Con una lettera scritta per i suoi fan, la celebre cantante ha fatto sapere di non essere ancora guarita. Per questo motivo ha deciso di fermarsi per un po': "Devo fermarmi, voglio prendermi cura di me", le parole.

La lettera di Angelina Mango per i fan

Con una lettera condivisa sul suo profilo Instagram, Angelina Mango ha parlato ai suoi fan per comunicare loro che è stata costretta ad annullare il tour a causa del problema di salute che l'ha colpita a metà ottobre. Non ha ancora recuperato la sua voce e per questo motivo ha deciso di prendersi cura della sua salute per evitare ulteriori rischi: "Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare" ha scritto nella lettera. Poi ha continuato: "E ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo", le parole.

Il tour nei club annullato

Sul sito Ticketone che permette ai fan di Angelina Mango di acquistare i biglietti dei concerti fa sapere, quindi, che il tour è stato annullato. Chi ha acquistato il biglietto riceverà un rimborso.