Angelina Mango è malata: “Torno a casa e mi riprendo la mia voce”, quando saranno riprogrammati i concerti Angelina Mango costretta ad annullare due date del tour a causa di una rinofaringite acuta: “Sono mortificata ma non è il momento di essere testarda. Tra quattro giorni torno sul palco più carica di prima”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Angelina Mango ha da poco iniziato il suo tour nei club con undici date italiane, seguite poi dalle nove del tour europeo. Molti concerti sono andati sold out in pochissimo, al punto da spingere anche la madre della cantante ad acquistare i biglietti preoccupata di non poter vedere la figlia esibirsi. Tra le date sold out c’erano anche le due in programma alla Casa della Musica di Napoli il 14 e 15 ottobre, ma di queste, solo una si è realizzata. La cantante è stata infatti costretta ad annullare due date del tour, quella di questa sera a Napoli e quella in programma per domani a Molfetta a causa di un problema di salute, annunciando però immediatamente quando verranno recuperate.

Angelina Mango annulla due concerti: il messaggio social

La cantante è stata colpita da una rinofaringite acuta e, benché sia stata una scelta sofferta, ha dovuto annullare due date del suo tour che verranno però riprogrammate. Ad annunciare la decisone è stata Angelina Mango stessa con una storia su Instagram: “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team”, ha esordito la cantante. “Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima”, ha continuato, poi ha concluso scusandosi e ringraziando per il calore del concerto del 14 ottobre a Napoli: “Grazie per ieri, siete stati la più grande dimostrazione d’amore, vi amo tantissimo”.

Quando saranno riprogrammato i due concerti

Angelina Mango si è dovuta fermare per preservare la sua salute, ma questo non significa che non recupererà i due concerti che sono stati infatti solo messi in standby. La data di Napoli da stasera – 15 ottobre – è stata posticipata al 18 novembre, mentre quella di Molfetta, che si sarebbe dovuta tenere domani, è stata riprogrammata per il 19 novembre, tutti i biglietti già acquistati per i due concerti di ottobre resteranno ovviamente validi per novembre.