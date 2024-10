video suggerito

La scaletta del concerto di Angelina Mango a Napoli: l’ordine delle canzoni Tutto pronto per le due tappe (14 e 15 ottobre) di Angelina Mango a Napoli: si parte alle 21 alla Casa della Musica, biglietti sold out. L’ordine della scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto esaurito alla Casa della Musica di Napoli per la doppia tappa partenopea di Angelina Mango: la cantante lucana, da sempre legata a Napoli, arriva con il suo tour nel capoluogo campano per due serate all'insegna del sold-out. Si tratta del primo tour dopo la vittoria a Sanremo, e c'è grande attesa per questa "prima" napoletana, dopo l'esordio del tour a Roma. E dunque, tutto pronto: lunedì 14 ottobre e martedì 15 ottobre, si parte alle 21 presso la Casa della Musica di Fuorigrotta, per un concerto che si preannuncia già un trionfo in termini di partecipazione del pubblico.

Le due date napoletane sono infatti da tempo sold-out, ma il successo di Angelina Mango ormai è arrivato anche oltre la penisola. Tutto esaurito anche per il tour europeo: niente biglietti per gli spettacoli di Monaco di Baviera (30 ottobre), Colonia (1° novembre), Londra (3 novembre), Parigi (8-9 novembre). Tour europeo che proseguirà anche a Bruxelles, Francoforte, Barcellona e Madrid, con il brano "Melodrama" che è stato anche tradotto in spagnolo.

La scaletta del concerto di Angelina Mango a Napoli

Entrambi i concerti di Angelina Mango cominceranno alle 21, per poi concludersi attorno a mezzanotte. Come da prassi, la scaletta dell'evento non è stata diffusa, ma è facile prevedere che non si discosterà troppo da quella delle ultime uscite della cantante lucana, che porterà diversi suoi grandi successi, tra cui il brano con il quale ha vinto Sanremo 2024 arrivando poi settima all'Eurovision successivo: La Noia. Questa la probabile scaletta dell'evento:

Gioielli di famiglia

Melodrama

Smile

Voglia di vivere

Una bella canzone

Walkman

Vita morte e miracoli

Sono aggrappata a te

Formica

Edmund & Lucy

Crush

Another World

Va tutto bene

Invece sì

Mani vuote

Diamoci una tregua

Don't understand

Uguale a me

Ci pensiamo domani

Cup of tea

Fila indiana

Che t'o dico a ffa'

La noia