La scaletta del concerto di Brunori Sas a Napoli: l'ordine delle canzoni al Palapartenope Brunori Sas, dopo il terzo posto al Festival di Sanremo, si esibisce questa sera a Napoli, al Palapartenope. Ecco la probabile scaletta delle canzoni che il cantautore calabrese porterà sul palco.

A cura di Valerio Papadia

Brunori Sas

È tutto pronto per il concerto di Brunori Sas a Napoli: questa sera, mercoledì 26 marzo, il cantautore calabrese, al secolo Dario Brunori, reduce dal successo e dal terzo posto al Festival di Sanremo, si esibirà al Palapartenope, a Fuorigrotta. Partito lo scorso 14 marzo da Vigevano, il tour 2025 di Brunori Sas nei palazzetti proseguirà per tutto il mese e, come detto, questa sera farà tappa al Palapartenope di Napoli, che per l'occasione è sold out; si prospetta un bagno di folla dunque per il ritorno di Brunori in città, a distanza di tre anni dalla sua ultima esibizione a Napoli, datata maggio 2022 proprio al Palapartenope.

La scaletta con le canzoni di Brunori Sas a Napoli

Ecco la probabile scaletta del concerto di Brunori Sas al Palapartenope di Napoli, soggetta ovviamente a qualche modifica:

Il pugile

Il morso di Tyson

La ghigliottina

L'uomo nero

La vita com'è

Come stai

Il costume da torero

Pomeriggi catastrofici

Guardia giurata

Per due che come noi

Purple haze (cover di Jimi Hendrix)

Capita così

Lamezia Milano

Più acqua che fuoco

Al di là dell'amore

Per non perdere noi

Fin'ara luna

Kurt Cobain

Luna nera

Colpo di pistola

Canzone contro la paura

Guardia '82

La verità

L'albero delle noci

Il cantautore calabrese torna a Napoli a poche settimane dall'uscita del suo ultimo album, pubblicato il 14 febbraio scorso: L'Albero delle Noci, sesto album in studio, dà anche il nome al brano che Brunori Sas ha portato sul palco dell'Ariston e con il quale, come detto, si è classificato terzo al Festival di Sanremo 2025. C'è da aspettarsi, dunque, che al concerto di questa sera al Palapartenope Brunori si cimenterà nei brani che compongono questo nuovo lavoro, non tralasciando, ovviamente, le canzoni che lo hanno fatto conoscere e amare.