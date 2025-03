video suggerito

La scaletta del concerto dei Subsonica a Napoli: l’ordine delle canzoni alla Casa della Musica I Subsonica si esibiscono stasera, sabato 22 marzo, sul palco della Casa della musica di Napoli per il loro Club Tour 2025. Qui le canzoni che potrebbero essere in scaletta. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

I Subsonica approdano con il loro Club Tour 2025 a Napoli, alla Casa della musica, per la precisione, dopo aver attraversato l'estate scorsa i festival italiani e aver anche fatto una puntata in Europa. La band composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio ha scritto la Storia della musica italiana mescolando rock, elettronica, pop, dance e questo giro nei club italiani, cominciato il 10 marzo con un sold out all'Alcatraz, li riporta un po' alle origini: "Il club è il luogo dove tutto quello che ci riguarda è nato – raccontano i Subsonica -. In quegli anni, oltretutto, negli stessi club, potevi ballarci la jungle, i ritmi uk spezzati, la cassa dritta, ma anche assistere ad un concerto. Era tutto molto mescolato. Noi in pratica vivevamo giornate da dodici ore nello studio in Piazza Vittorio, poi uscivamo insieme e insieme passavamo la notte a ballare o ascoltare live, fino a fare l’alba sul fiume per poi tornare in studio con un riff o un beat ancora appiccicato alle orecchie. E ricominciare da capo. È nato tutto lì, nei club" hanno detto presentando il tour

La scaletta con le canzoni dei Subsonica a Napoli

La band, che ha pubblicato l'album Realtà aumentata nel gennaio 2024, sta preparando il nuovo disco ma per adesso porterà in tour quell'album e alcune delle canzoni che l'hanno resa una delle bad di riferimento della musica italiana. La scaletta del concerto di Napoli, quindi, prevede brani come Pugno di sabbia, Nessun a colpa, Missili e droni, tra gli altri, che appartengono a quest'ultimo lavoro, ma anche grandi classici come Nuvole rapide, Nuova ossessione, Discolabirinto e Tutti i miei sbagli, tra gli altri.

Eden

Pugno Di Sabbia

Africa Su Marte

Nessuna Colpa

Colpo Di Pistola

Albascura

Glaciazione

Discolabirinto

Nuvole Rapide

Nuova Ossessione

L’Ultima Risposta

Patriots

I Cerchi Degli Alberi

Missili E Droni

Sole Silenzioso

Depre

Aurora Sogna

Liberi Tutti

Benzina Ogoshi

Tutti I Miei Sbagli

Strade

Preso Blu