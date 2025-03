C’è Napoli-Milan, Geolier agli spettatori del concerto di Roma: “Quanto stiamo? Abbiamo vinto?”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Piccolo siparietto tra Geolier e il pubblico di Roma durante il concerto di domenica 30 marzo al Palazzetto dello Sport nella Capitale. Mentre il rapper di Secondigliano, al secolo Emanuele Palumbo, saliva sul palco, si giocava infatti anche Napoli-Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. E così lui non ha perso tempo, chiedendo di tanto in tanto ai propri spettatori il risultato del match di Fuorigrotta.

Geolier agli spettatori: "Quanto sta? Abbiamo vinto?"

"Il Napoli a quanto sta? Due a zero? Possiamo andare avanti..", ha chiesto ad inizio concerto: merito anche degli Azzurri che hanno sbloccato il risultato praticamente subito, trovando nel giro di venti minuti due reti e permettere così di "gestire" la gara in discesa. Con il passare del tempo, forse complice anche il fatto che non arrivassero altre informazioni sul risultato del Napoli, nonché il gol segnato dal Milan, la preoccupazione di Geolier ha portato ad una seconda richiesta a fine gara. Fermandosi così tra una canzone e l'altra, è tornato a chiedere: "Scusate.. una cosa importante.. il Napoli a quanto sta? Abbiamo vinto?". E alla notizia che ormai il 2-1 firmato Politano-Lukaku fosse ormai definitivo, si è lasciato andare ad un "Afam**cc", espressione colorita napoletana che viene usata come "liberazione" ed esultanza.

Anche Stefano De Martino scatenato al concerto di Geolier

Tra gli spettatori c'era anche un altro napoletano doc come Stefano De Martino: il conduttore si è letteralmente scatenato ai piedi del palco del Palazzetto dello Sport di Roma al ritmo delle canzoni di Geolier. Poi dopo l'esibizione, foto assieme nel dietro le quinte, oltre alla doppia gioia per la vittoria del Napoli, squadra di cui entrambi sono grandissimi tifosi.

