video suggerito

Angelina Mango punta ancora alla Spagna: dopo La Noia, anche melodrama uscirà in spagnolo Il singolo melodrama è l’undicesimo disco di platino della cantante, ora i fan attendono il tour autunnale con 11 date già sold out in Italia e 9 nei club europei. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango

Angelina Mango è all’apice del successo. Il suo ultimo singolo melodrama è riuscito a conquistare il disco di platino, andandosi a sommare agli altri dieci dischi di platino e ai cinque dischi d’oro che la cantante ha collezionato fino ad ora, e arrivando al quarto brano di platino solo all’interno dell’album poké melodrama. Un 2024 stellare per Angelina che a febbraio ha vinto il Festival di Sanremo con il brano La Noia, che ha raggiunto 227 milioni di stream audio e video e che ha portato anche all’Eurovision di Malmö. È l’anno degli inediti della cantuatrice italiana, che in poké melodrama restituisce un mosaico di sé che scandisce il suo essere un’artista poliedrica, capace di far diventare di platino tutto ciò che tocca.

Gli ultimi successi di Angelina

Dopo un inizio anno di successi, per Angelina è arrivata un’estate di eventi. Alla prima esibizione sold out al Fabrique di Milano ad aprile, ne sono seguite altrettante in alcuni dei più importanti Festival di tutta Europa. Pochi giorni fa è uscito il suo nuovo brano Per due come noi in collaborazione con Olly che sta riscuotendo un grande interesse tra i fan dei due artisti. Ora la cantante ha raggiunto anche un nuovo traguardo con il disco di platino per melodrama, di cui Angelina ha annunciato l’uscita della versione spagnola il prossimo venerdì 20 settembre insieme anche l’atteso videoclip. La lingua spagnola non è nuova alla cantante, già La Noia aveva infatti avuto la sua versione estera con la collaborazione di Alvaro de Luna lo scorso maggio, che aveva portato il pubblico spagnolo ad affezionarsi alla nostra Angelina. Un affetto che si consoliderà proprio venerdì 20 settembre, quando la cantante festeggerà l’uscita spagnola esibendosi al Brava Madrid Festival.

Il tour nei club europei

Dopo l’estate piena, Angelina continuerà a cantare nei club italiani ed europei con un tour che le impegnerà ottobre e novembre. La cantante inizierà il tour in Italia con undici date sold out. Doppiette per Roma, l’11 e il 12 ottobre, Napoli il 14 e il 15 e Milano il 26 e 27. Il 16 ottobre sarà il turno di Molfetta, seguita da Nonantola (MO) il 19, Firenze il 21, Padova il 22 e Venaria Reale (TO) il 24. Terminate le date italiane, il tour proseguirà con quelle europee: nove eventi, cinque dei quali già sold out. Biglietti terminati per l’evento a Monaco di Baviera il 30 ottobre, quello di Colonia il primo novembre, Londra il 3 e la doppietta parigina l’8 e il 9 novembre. Mentre sono ancora acquistabili quelli per Bruxelles il 4 novembre, Francoforte il 6 e le due date spagnole di Barcellona l’11 e Madrid il 13 novembre. I biglietti del tour e del concerto evento del 20 settembre al Brava Madrid Festival sono acquistabili sul sito di My Live Nation.