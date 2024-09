video suggerito

Olly firma per l’etichetta LaTarma di Marta Donà e annuncia un nuovo singolo con Angelina Mango Il cantante ligure sceglie LaTarma, la stessa guida di Mengoni, Michelin, Angelina Mango e Holden, e punta dritto verso Sanremo 2025. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un nuovo inizio con grandi speranze e aspettative per Federico Olivieri, in arte Olly, pronto a lanciare il suo prossimo singolo sotto una nuova ala, la stessa di Angelina Mango, con cui ha collaborato per la realizzazione del brano. Il cantante, infatti, entra nell’universo de LaTarma di Marta Donà, universo pieno di artisti che da anni fanno numeri importanti nel mondo della musica italiana. Da Marco Mengoni a Angelina Mango, passando per Francesca Michelin e Holden, tutti artisti che collezionano successi sotto la luna di Marta Donà, che negli ultimi 11 anni ha vinto ben quattro Festival. Due secondi posti ottenuti da Francesca Michelin e quattro vittorie: da Mengoni nel 2013 e nel 2023, fino ad Angelina nell’ultima edizione, anche il successo dei Maneskin nel 2021 è passato per le sue mani. Sembra quindi ovvio che anche per Olly sia iniziata la corsa all’Ariston, e per un inizio fortunato Donà lo ha affiancata al suo ultimo grande successo Angelina Mango.

Per due come noi: il brano a quattro mani di Olly e Angelina

Il nuovo singolo in uscita venerdì 6 settembre si chiama “Per due come noi”, scritto in collaborazione con l’ultima vincitrice di Sanremo, prodotto da JVLI e con un videoclip diretto da Simone Peluso. Amore, amicizia, famiglia, incontri casuali e confronti continui con persone diverse da noi, questi sembrano essere i temi trattati nel brano. Ma anche accettazione e consapevolezza dell’unicità di chiunque e della forza dei sentimenti. Temi grandi trattati da due ragazzi giovani, entrambi avvicinatisi alla musica molto presto.

La carriera di Olly

Olly esordisce infatti a 16 anni con il primo EP indipendente Namaste, poi il primo lancio sul mercato discografico nel 2020 che scandisce l’inizio delle collaborazioni con il produttore JVLI. Il vero successo lo raggiunge grazie a TikTok nel 2022 con Un’altra volta, poi la rapida ascesa verso Sanremo Giovani 2022 e tra i Big nel 2023 con Polvere, fino al 2024, anno del disco di platino con Devastante, che ad oggi conta oltre 53mln di stream e che sicuramente è parte del successo ottenuto con la vendita dei biglietti del tour. “Lo rifarò, lo rifaremo tour” vede infatti già sette date sold out. Una serie di tredici live che partiranno dal Fabrique di Milano e attraverseranno tutta Italia con date a Torino, Padova, Bologna, Roma, Firenze e Napoli. Una carriera in grande crescita che il cantante ha voluto rendere ancora più promettente affiancandosi a Marta Donà.

Marta Donà con Angelina Mango dopo la vittoria di Sanremo 2024

Chi è Marta Donà

Quando Amadeus aveva annunciato la vittoria di Angelina al Festival 2024, aveva anche invitato a festeggiare sul palco una certa Marta, un nome che ai non addetti ai lavori aveva detto poco o nulla, ma che in realtà è l’artefice di molti dei successi della musica italiana degli ultimi anni. Prima dentro l’ufficio stampa della Sony, poi la fondazione della sua società LaTarma – anagramma di Marta e soprannome affibbiatole da Fiorello – nel 2011. Una società che vanta tre sezioni: LaTarma Records, etichetta discografica, LaTarma Entertainment che si occupa di organizzazione di eventi, e LaTarma Management che segue artisti e personaggi pubblici: oltre a nomi di cantanti noti, infatti, Donà vanta di avere sotto la sua ala anche Alessandro Cattelan.