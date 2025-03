Olly domina la classifica FIMI: il vincitore di Sanremo è primo tra gli album e i singoli con Balorda Nostalgia

video suggerito

La risposta a chi si chiede da dove sia uscito Olly, non rientrato nei radar di alcuni prima del Festival di Sanremo, nonostante una fanbase molto forte e una canzone come Per due come noi, assieme ad Angelina Mango, la dà la classifica di questa settimana. Quando non c'è un'uscita molto forte tra gli album, infatti, Tutta vita, l'album del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo sale al primo posto della classifica, altrimenti galleggia nelle posizioni a ridosso, senza contare che finì primo anche nella settimana d'esordio. Insomma, Olly continua a mietere successi, per adesso è ancora l'unico artista salito sul palco dell'Ariston lo scorso febbraio a riuscire a raggiungere il disco di patino per Balorda Nostalgia, canzone che è prima nella classifica FIMI dei singoli.

Lucio Corsi esordisce in terza posizione

Olly, infatti, è primo, ancora una volta, sia tra gli album che tra i singoli della classifica FIMI, riuscendo ad avere la meglio sia di Rose Villain, che la settimana scorsa ha esordito in prima posizione con Radio Vega, terzo capitolo della trilogia che ha visto anche l'uscita di Radio Gotham e Radio Sakura, oltre che di Lucio Corsi, secondo classificato al Festival con Volevo essere un duro, che dà il titolo anche al suo ultimo album uscito venerdì scorso, che riesce a esordire in terza posizione, miglior esordio di sempre per il cantautore maremmano che tra qualche settimana rappresenterà anche l'Italia al prossimo Eurovision che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea in Svizzera.

Geolier continua a rimanere in top 10 con Dio lo sa

In quarta posizione c'è Dio lo sa – Atto II, ovvero l'album di Geolier che chiude questa sera la prima parte del suo tour nei palazzetti col terzo concerto a Roma, quinto è Bad Bunny con Debí Tirar màs fotos, poi l'ingresso di gaia e il suo La rosa dei venti in sesta posizione, dopo il successo di Chiamo io, chiami tu che è volata sul podio delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Settimo è Guè con tropico del Capricorno, mentre torna in classifica un classico del rap italiano, ovvero Orange County California di Tedua che si mette alle spalle Locura di Lazza e Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi.

La classifica FIMI dei singoli

Il Festival di Sanremo continua a farla da padrone per quanto riguarda i singoli italiani più ascoltati e streammati in Italia con l'unica eccezione di Luchè che entra direttamente in top 10 con la sua ultima canzone, Anno fantastico con Shiva e Tony Boy, e così, alle spalle di Olly c'è Giorgia con La cura per me – protagonista nella data romana di Geolier – e Achille Lauro con Incoscienti giovani a chiudere il podio. Quarti i Coma_Cose con Cuoricini seguiti da Volevo essere un duro di Corsi, Battito di Fedez, i The Kolors con Tu con chi fai l'amore, primi in radio e Rose Villain con Fuorilegge. A chiudere la classifica c'è Luchè in nona posizione, seguito in decima da Gaia con Chiamo io, chiami tu.