Rose Villain e Olly comandano le classifiche FIMI di album e singoli: ecco le Top 10 È Radio vega di Rose Villain l’album più venduto della settimana, primo in classifica davanti a Olly che, però, è ancora in testa, con Balorda nostalgia, in quella dei singoli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Olly e Rose Villain

È Rose Villain con radio vega, come previsto, la prima donna italiana a esordire in testa alla classifica degli album più venduti/ascoltati/streammati della settimana. Prima donna italiana perché la settimana scorsa in testa c'era Lady Gaga con l'album Mayhem, mentre la cantautrice che ha partecipato al Festival di Sanremo con Fuorilegge è riuscita per la prima volta nella sua carriera a trovare la prima posizione nella classifica FIMI degli album, visto che i precedenti non c'erano riusciti con il primo della trilogia Radio Gotham che esordì al quinto posto e Radio Sakura, uscito lo scorso anno, che riuscì a prendersi il podio con il terzo posto.

Il podio degli album con Olly e Plaiboy Carti

La cantautrice è riuscita, quindi, a prendere il posto di Lady Gaga, ma soprattutto a tenere alle spalle altre nuove uscite e album usciti nei mesi scorsi ma fortissimi in queste settimane. Parliamo, ovviamente, di Tutta vita di Olly, l'album del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, che è al secondo posto, dopo aver occupato la prima posizione già tre volte dopo la vittoria sul palco dell'Ariston. È ottimo anche l'esordio di Plaiboy Carti, il rapper americano che è riuscito a esordire in terza posizione nella classifica di questa settimana con il suo ultimo album Music, una posizione non male per una classifica solitamente autarchica (benché abbia visto già due album internazionali al primo posto, in questo 2025, grazie anche all'ultimo di Bad Bunny).

Quattro album internazionali in top 10

È quarto, invece, Non sono Gesù, album d'esordio del rapper Rrari dal Tacco, famoso per Bianca e Caffè amaro, canzoni da milioni di stream, mentre in sesta e settima ci sono proprio Lady Gaga e Bad Bunny, rispettivamente con Mayhem e Debí Tirar Màs Fotos che si mettono alle spalle Tropico del Capricorno, l'ultimo album di Guè e poi un'altra new entry internazionale, ovvero The Overview di Steven Wilson, che porta a quattro, in totale, gli album internazionali in top 10, numero non comune, appunto. A chiudere la top 10 degli album più venduti della settimana c'è Lazza con il suo ultimo La locura che è in decima posizione.

I migliori singoli della settimana

Cambiano poco le posizioni per quanto riguarda, invece, la classifica FIMI dei singoli più ascoltati della settimana dove è sempre il Festival di Sanremo a farla da padrona, spinta pure dalle radio italiane. Restano invariate le prime sette posizioni che vedono al primo posto Balorda Nostalgia di Olly, al secondo La cura per me di Giorgia mentre a chiudere il podio è Achille Lauro con Incoscienti giovani, in quarta c'è Battito di Fedez, seguito da Cuoricini dei Coma_Cose, Volevo essere un duro di Lucio Corsi e Fuorilegge di Rose Villain, mentre salgono di una posizione i The Kolors con Tu con chi fai l'amore, che è anche prima in radio. Chiudono la Top 10 Chiamo io, chiami tu di Gaia e Anima e Core di serena Brancale.