Rose Villain: “Il centro della mia vita è la musica, non essere carina. Nel pop le donne sottovalutate”

Rose Villain ha presentato alla stampa "radio vega" – che vede direzione artistica di Sixpm, che nella vita è anche suo marito -, terzo album della trilogia cominciato con Radio Gotham e proseguito con Radio Sakura. La cantante lo aveva lanciato con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha gareggiato con Fuorilegge, classificandosi al diciannovesimo posto anche se nella classifica FIMI dei singoli è salita fino al settimo posto, a dimostrazione di come la canzone sia piaciuta molto nelle settimane successive al Festival, a cui si aggiunge anche il decimo posto nella classifica radio: al momento la canzone ha collezionato 18 milioni di stream su Spotify a cui si aggiungono i 6 milioni di views del video.

Voglio parlare dei problemi delle donne

Rose ha parlato di come si sia sempre sentita conscious, soprattutto per quanto riguarda la questione femminile, soprattutto nella musica italiana: "Sono sempre stata – sottolinea Rose – conscious, mi piace stare attenta a ciò che faccio e dire ciò che penso. Sono sempre stata libera nel parlare di ansia e depressione, ma ero più delicata sui problemi delle donne, ora sento che è bello parlare di cose femminili". E ha aggiunto: "Vedo che c'è tanta attenzione sull'essere carina, ma il centro della mia vita è altro: fare musica. Sul pop delle donne c'è un sacco di sottovalutazione: quando dico ciò che penso la risposta è sempre ‘stai zitta e canta', ma così si toglie il focus sull'identità artistica".

Il gender gap nella musica

La cantautrice continua raccontando come il problema del gender gap sia generale e non circoscritto al rap: "C'è sempre tanto lavoro da fare e non solo nel rap, ‘gender gap is real' ma come donna se acquisti la ‘fotta' di esser libera e arrogante è fatta, quando siamo unite e ‘confident' non c'è nulla che ci abbatta". In Millionaire, per esempio, parla di una persona che le diceva che non sarebbe mai diventata milionaria, appunto ("Troppa strada ora ci separa, dicevi sempre di me, millionaire non lo diventerai mai, sei rimasto nel quartiere con la gang, se restavo lì con te adesso sarei solo polvere tra i palazzi, un fiore in una Glock nera"): "Le persone sono intimidite dalle donne ambiziose, anni fa avevo un ragazzo che mi diceva ‘non ce la farai mai' e chissà quanto si mangerà le mani oggi".

Il Radio Trilogy Tour

Rose Villain porterà i suoi tre album in giro per l'Italia con il "The radio trilogy tour" prodotto da Magellano Concerti che la porterà in giro nei palazzetti in autunno, ma prima girerà i festival italiani in estate. Queste le date dei palazzetti:

23 settembre – MILANO – Unipol Forum

26 settembre – PADOVA – Kioene Arena

2 ottobre – ROMA – Palazzo dello Sport

3 ottobre – NAPOLI – Palapartenope

Queste, invece le date del Summer tour nei Festival:

29 giugno – TRENTO LIVE FEST – TRENTINO MUSIC ARENA

3 luglio – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

19 luglio – MONDOVI’ (CN) – WAKE UP FESTIVAL

1 agosto – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – PIAZZA SANT’ALFONSO

12 agosto – ASCOLI PICENO – ASCOLI SUMMER FESTIVAL

18 agosto – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

21 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) – ARENA ALPE ADRIA