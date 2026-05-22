Sal Da Vinci scala le classifiche europee dopo l’Eurovision 2026, ma in Italia è fuori dalla Top 20

A pochi giorni dalla conclusione dell’Eurovision Song Contest 2026, è interessante osservare come “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci sia approdato nelle classifiche europee, anche con posizioni più alte rispetto a quella italiana.

Sal Da Vinci, 2026

A poco meno di una settimana dalla finale dell'Eurovision Song Contest 2026, è interessante osservare l'andamento di Sal Da Vinci e la sua "Per sempre sì" nelle classifiche d'ascolto non solo italiane. Un processo che fin dal giorno successivo alla finale ha visto la canzone dell'autore partenopeo assestarsi nelle Top 50 di Spotify di paesi come l'Austria, la Lituania, ma anche la Finlandia, la Svezia, l'Estonia, la Svizzera e il Lussemburgo, come abbiamo scritto qui. Ci sono però altri elementi che possono descrivere la risposta del pubblico, italiano e non, al brano vincitore di Sanremo 2026 e arrivato al 5° posto nella classifica finale della kermesse europea.

Sal Da Vinci scala le classifiche europee, ma in Italia è fuori dalla Top 20

Possiamo partire già dalla presenza nella Top 50 Italia di Spotify: la canzone ha infatti vissuto un boost nei giorni immediatamente successivi alla finale, fermandosi però adesso alla 21° posizione, estromessa dalla top 20 da "Beat it" di Michael Jackson. La 21esima posizione è solo la terza più alta raggiunta, post-finale Eurovision 2026, da Sal Da Vinci che invece sembra aver trovato in Austria e Lituania un pubblico più curioso, entrando rispettivamente alla 20esima e alla seconda posizione. In questo caso è curioso osservare come, nonostante il trattamento ricevuto dalla giuria nazionale lituana durante la manifestazione, con 0 punti alla proposta italiana, il pubblico, attraverso il televoto aveva già espresso la sua preferenza con 8 punti. Questo punteggio dimostra, come nelle classifiche di gradimento del pubblico da casa lituano, Sal Da Vinci risultasse come il terzo più votato.

I paesi europei in cui Sal Da Vinci è approdato nella Top 50 di Spotify

Discorso simile per la Grecia, dove la giuria di qualità ha assegnato un altro zero alla canzone di Sal Da Vinci, per poi veder ribaltato il risultato grazie ai 7 punti assegnati dal televoto, che pongono Sal Da Vinci come 4° cantante più votato sul territorio greco. Attualmente, "Per sempre sì" occupa la 32sima posizione nei brani più ascoltati quotidianamente nel paese ellenico. Ci sono anche situazioni più "regolari", come quelle della Finlandia, tra le favorite alla vittoria finale. La giuria tecnica ha assegnato 3 punti, mentre il pubblico da casa ha confermato 5 punti, con "Per Sempre Sì" che tutt'ora occupa la 29sima posizione in classifica. Sono quindi 5, a oggi, i paesi europei in cui il brano di Sal Da Vinci è riuscito a insinuarsi: qui la classifica.