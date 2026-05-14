Scaletta Eurovision 2026, la seconda semifinale: l’ordine dei cantanti in gara e perché Sal Da Vinci non c’è

Victoria Swarovski e Michael Ostrowski presentano la seconda semifinale di Eurovision 2026 – ph Sarah Louise Bennett : EBU

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Questa sera, giovedì 14 maggio 2026 va in scena la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026. Come già successo per la prima di martedì scorso, anche questa sarà interamente visibile su Rai 2 a partire dalle 21. Si decidono questa sera i secondi 10 artisti che completeranno la line up della finale che si terrà sabato 16 maggio. Questa sera non ci sarà Sal Da Vinci, che si è esibito nella prima semifinale, ottenendo un successo enorme e un incremento degli stream della sua canzone "Per sempre sì". I video dell'esibizione del suo matrimonio in scena insieme a Francesca Tocca, Marcello e Mimmo Sacchetta, Mirko Mosca e Jhon Cruz hanno conquistato il pubblico di Eurovision. La serata sarà condotta sempre da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre a commentare la serata per l'Italia ci saranno ancora una volta Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini che hanno scaldato i motori due giorni fa.

Eurovision 2026, l’ordine dei cantanti e i Paesi in gara nella seconda semifinale

Nonostante l'assenza dell'Italia per i fan di Eurovision la seconda semifinale ha comunque importanza. Questa sera si deciderà, infatti, la line up della finale, quando si deciderà chi seguirà il vincitore del 2025, ovvero JJ, che batté Israele con la sua "Wasted Love". A dare il via questa sera sarà Dara, esponente della Bulgaria, con la sua Bangaranga. Tra i protagonisti ci saranno anche la svizzera di origini italiane Veronica Fusaro con "Alice", oltre alla francese Monroe con "Regarde!", l'austriaco COSMÓ con "Tanzschein" e il britannico Sam Battle, in arte LOOK MUM NO COMPUTER con "Eins, Zwei, Drei". Questi ultimi tre sono gli artisti che si esibiranno fuori gara. A chiudere la serata ci sarà il norvegese Jonas Lovy con "Ya Ya Ya". Ecco l'ordine di uscita degli artisti:

21:00 Inizio Sigla d'apertura e Video "Wasted Boat"

21:07 01. BULGARIA DARA – Bangaranga

21:11 02. AZERBAIJAN JIVA – Just Go

21:15 03. ROMANIA Alexandra Căpitănescu – Choke Me

21:19 04. LUSSEMBURGO Eva Marija – Mother Nature

21:24 05. CECHIA Daniel Zizka – Crossroads

21:28 FRANCIA (Ospite) Monroe – Regarde !

21:32 Intervallo Professor Eurovision: Have Gays Taken Over?

21:36 06. ARMENIA SIMÓN – Paloma Rumba

21:40 07. SVIZZERA Veronica Fusaro – Alice

21:44 08. CIPRO Antigoni – Jalla

21:48 AUSTRIA (Ospite) COSMÓ – Tanzschein

21:52 09. LETTONIA Atvara – Ēnā

21:56 10. DANIMARCA Søren Torpegaard Lund – Før vi Går Hjem

22:04 11. AUSTRALIA Delta Goodrem – Eclipse

22:08 12. UCRAINA LELÉKA – Ridnym

22:13 REGNO UNITO (Ospite) Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

22:18 13. ALBANIA Alis – Nân

22:22 14. MALTA AIDAN – Bella

22:26 15. NORVEGIA Jonas Lovv – Ya Ya Ya

22:30 VOTAZIONI Apertura Televoto

22:37 Guest Act Live Act: Excited

22:46 Show valzer viennese in Green Room con i conduttori

22:47 VOTAZIONI Stop al Televoto

23:00 Guest Act JJ – Unknown

23:04 RISULTATI: annuncio dei 10 Finalisti

23:10 Chiusura saluti finali e sigla di chiusura

Sal Da Vinci si esibisce sabato direttamente in finale

Questa sera, quindi, non ci saranno i colori italiani sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Sal Da Vinci e la sua "Per sempre sì" torneranno direttamente per la finale di sabato 16 maggio, essendo qualificato direttamente in quanto rappresentante di uno dei paesi dei Big 4. Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia, infatti, sono i paesi che insieme a quello ospitante (l'Austria, quest'anno) è direttamente qualificata alla finale. Dal 2024, però, gli è data la possibilità di esibirsi anche durante le semifinali per dare la stessa visibilità concessa agli altri.