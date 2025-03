I The Kolors per la prima volta primi in radio con Tu con chi fai l’amore, dietro Coma Cose, Lauro e Olly

video suggerito

The Kolors primi in radio con Tu con chi fai l'amore?

A un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2025, i The Kolors riescono a prendersi la testa della classifica Earone delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane con Tu con chi fai l'amore, brano che si è classificato al quattordicesimo posto. Eppure era abbastanza scontato, per come è costruito il brano, scritto dalla band assieme a Calcutta e Davide "Tropico" Petrella, che era un banger che ci avrebbe accompagnato in radio per un bel po', benché ci abbia messo qualche settimana per arrivare al primo posto, visto che nelle settimane precedenti al primo posto c'è stato due volte Achille Lauro, e una volta sia Olly che i Coma_Cose. La canzone ha avuto anche la partecipazione straordinaria di Fru, sia sul palco di AmiciSanremo che ad Amici, diventando virale anche sui social.

Coma Cose, Lauro e Olly alle spalle dei Kolors

E sono loro a impegnare le posizioni immediatamente alle spalle della band campana che, in questo momento, è in tour europeo, con un'accoglienza calorosa in Polonia, dove la band è iconica e la loro Italodisco uno dei maggiori successi degli ultimi anni (al punto da essere portata a The Voice Kids da una giovanissima concorrente). Scende di una posizione Cuoricini, la canzone dei Coma_Cose che la settimana scorsa era prima, mentre torna tra le prime tre Incoscienti giovani di Achille Lauro che in sette giorni è riuscita a salire fino alla terza, riconquistando il podio di questa speciale classifica.

Corsi e Giorgia chiudono la top 10 della classifica radio

Olly al Festival di Sanremo 2025 (Marco Alpozzi/LaPresse)

Alle loro spalle c'è Olly, il vincitore di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, seguita dalle uniche due canzoni internazionali presenti in Top 10, ovvero Messy di Lola Young, che era prima nella settimana sanremese, prima che le canzoni del Festival uscissero e scalassero questa classifica, e Abracadabra, ovvero l'ultimo singolo di Lady Gaga. In settima posizione c'è Chiamo io, chiami tu di Gaia, mentre in ottava un'altra artista protagonista sul palco dell'Ariston, ovvero Rose Villain con la sua Fuorilegge. A chiudere il blocco delle prime dieci posizioni ci sono Volevo essere un duro di Lucio Corsi, secondo al festival, ma che rappresenterà l'Italia all'Eurovision e La cura per me di Giorgia.