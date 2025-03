video suggerito

I The Kolors protagonisti in Polonia: a The Voice Kids la piccola Marianna convince tutti con Italodisco I The Kolors tornano protagonisti in Polonia dove Italodisco è doppio disco di Diamante: la canzone è stata protagonista a The Voice Kids del paese dell'Est Europa.

A cura di Redazione Music

I The Kolors protagonisti a The Voice Kids Polonia

I The Kolors sono diventati un vero e proprio fenomeno musicale in Polonia dove nei mesi scorsi hanno conquistato successi su successi, arrivando a conquistare un doppio disco di Platino grazie a Italodisco, che è diventata virale nel Paese dell'est europeo. Un successo che si sviluppò anche grazie al passaggio della canzone in alcune trasmissioni della tv polacca (come per il talent show Twoja Twarz Brzmi Znajomo), e questa scia continua, visto che la canzone è stata protagonista anche della versione di The Voice Kids, dove una bambina si è esibita proprio esibendosi nel successo dei The Kolors, riuscendo a ottenere il placet di tutti e quattro i giudici che si sono girati per guardare l'esibizione completa della cantante.

Si chiama Marianna Kłos, la partecipante della prima puntata dell'ottava edizione di "The Voice Kids", che ha deciso di eseguire il brano "Italodisco" durante le "Blind Auditions" di The Voice Kids Polonia, a dimostrazioen di come la canzone sia entrata nella cultura quotidiana del Paese. Nella presentazione ufficiale del video su Youtube si legge: "Si tratta di una canzone del 2023 del gruppo italiano The Kolors, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche in Italia e Polonia. Kłos ha presentato la sua versione del successo il 22 febbraio 2025 su TVP2. La partecipante si è unita al team di Natasza Urbanańska".

E anche la band italiana, reduce da un fortunato Festival di Sanremo con Tu con chi fai l'amore?, ha visto e condiviso l'esibizione di Marianna Kłos che ha cantato in un italiano quasi perfetto, beccandosi i complimenti proprio dei Kolors che su Instagram hanno scritto "È stata grande. Grazie mille". La band ha ottenuto un enorme successo all'estero proprio grazie a Italodisco, che ha conquistato 6 dischi di platino in Italia, 1 disco di platino in Svizzera, 1 disco di platino in Austria, 1 disco di platino in Slovacchia e, appunto, il doppio disco di diamante in Polonia. E questo successo ha permesso alla band di pensare al primo tour europeo, che tra il 2024 e il 2025 li vede suonare dal vivo in Germania, Svizzera, Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia, a cui si aggiungono i Palasport nel 2026, quando suoneranno a Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli.

A proposito del successo della band in Est Europa, Stash commentò così ai microfoni di Fanpage: "È la prima volta che abbiamo un pezzo in radio in quei Paesi, sta succedendo una cosa stranissima con Italodisco, secondo me stanno avvertendo una genuinità e sincerità di base che abbiamo messo dentro anche inconsapevolmente. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo deciso di fermarci con la televisione, con i tour, concentriamoci sulla musica e questa cosa, secondo me, le persone lo avvertono".