Polonia innamorata dei Kolors: quattro platini per Italodisco, Un ragazzo una ragazza prima in radio Italodisco dei The Kolors è stata certificata quattro volte disco di platino in Polonia, ma non è l'unico paese all'estero in cui il brano ha avuto un grande successo.

A cura di Vincenzo Nasto

The Kolors, foto di LaPresse

Lo scorso novembre, Varsavia era la città in cui si erano registrati più ascolti di Italodisco, superando Milano, Vienna, Cracovia e Roma. A qualche mese di distanza dall'annuncio del primo disco di platino nel Paese, la febbre di Italodisco in Polonia non è mai scemata, arrivando nelle scorse ore alla quarta certificazione di platino. A influire sul successo della canzone, anche alcune interpretazioni della canzone dei The Kolors in un programma della televisione polacca, il talent show Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Durante la scorsa edizione infatti, il ballerino Stefano Terrazzino, nato in Germania da genitori italiani e affermatosi poi nell'Est Europa, ha vestito i panni di Stash interpretando Italodisco nel programma, repostata anche nelle storie Instagram del cantante della band. Ma il quarto disco di platino in Polonia, che fa il paio con i cinque conquistati in Italia, non sono l'unico successo all'estero della band, che ha sublimato gli ultimi mesi con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Un ragazzo una ragazza.

Il successo all'estero di Italodisco

E se il brano sanremese si è confermato, per la seconda settimana consecutiva, in cima alle radio italiane come quello più trasmesso, superando anche Tuta Gold di Mahmood, si può dire che il suo predecessore (solo nella pubblicazione) stia continuando la sua marcia all'estero. Infatti, dopo il disco d'oro in Svizzera, certificato lo scorso 12 settembre, Italodisco ha ricevuto anche una certificazione di platino, dopo aver superato le 20mila copie certificate nel paese. Ma non solo, perché anche nella confinante Austria il brano ha avuto una buona permanenza nella classifica dei singoli più ascoltati, registrando anche lì la certificazione dorata. In un'intervista a Fanpage.it, Stash aveva raccontato la sorpresa per un successo che avesse travalicato i confini: "È la prima volta che abbiamo un pezzo in radio in quei Paesi, sta succedendo una cosa stranissima con Italodisco, secondo me stanno avvertendo una genuinità e sincerità di base che abbiamo messo dentro anche inconsapevolmente. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo deciso di fermarci con la televisione, con i tour, concentriamoci sulla musica e questa cosa, secondo me, le persone lo avvertono".

Come sta andando Un ragazzo una ragazza dei The Kolors

E invece come sta andando Un ragazzo una ragazza? Il brano ha raccolto 24,5 milioni di stream su Spotify, ma è soprattutto uno dei brani già certificati dischi di platino dell'ultima edizione sanremese. Per la seconda settimana consecutiva, la canzone è la più trasmessa dalle radio italiane, mettendosi dietro Tuta Gold di Mahmood e Casa mia di Ghali, mentre al 4° e al 5° posto troviamo Annalisa con Sinceramente e la vincitrice Angelina Mango con La Noia. Mancano poche settimane invece al 3 aprile, quando la band ritornerà sul palco, quello del Forum D'Assago per un concerto molto atteso, anche perché il 2024 potrebbe essere l'anno di un importante ritorno. È dal 2017, dall'uscita di You, che la band non pubblica un nuovo disco e il successo, anche internazionale, di Italodisco e Un ragazzo una ragazza potrebbe essere l'incipit perfetto.