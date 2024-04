video suggerito

I The Kolors alla conquista dell’Europa con il tour europeo: “Mi vengono i brividi” I The Kolors, dopo la storica data al Forum di Assago, annunciano sul palco il tour europeo che li porterà anche in Polonia: lì, Italodisco è stata certificata quattro volte disco di platino, mentre Un ragazzo una ragazza è seconda nelle rotazioni radiofoniche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

The Kolors, 2024

A pochi giorni dall'appuntamento al Forum di Assago, l'annuncio di un tour europeo da parte dei The Kolors non ha fatto altro che attribuire valore al grande percorso che soprattutto gli ultimi due brani, Italodisco e Un ragazzo una ragazza, hanno avuto negli scorsi mesi. Infatti, dal prossimo 28 maggio si parte da Tsiblisi in Georgia, passando poi per Roma e Locarno in Svizzera. 16 date, finora, che si chiuderanno in Austria, il prossimo 11 marzo 2025 a Vienna, nell'arena di Simmcity. Tra queste ci sarà anche un po' di Italia, tra Roma, Mirano, Gallipoli e Cattolica, ma soprattutto uno stadio in Polonia. E se sorprende un impianto messo a disposizione da quasi 55mila posti a sedere, meno sorpreso appare il pubblico polacco dei The Kolors, che dopo i quattro dischi di platino di Italodisco nel paese, hanno celebrato nelle scorse ore anche il secondo posto di Un ragazzo una ragazza nelle rotazioni radiofoniche.

L'annuncio sul palco del Forum di Assago di un tour europeo

Nel post su Instagram per suggellare il successo della data al Forum di Assago di Milano, Stash ha scritto sui social: "Eccoci. Il giorno dopo il nostro primo Forum sold-out. Non riesco ancora metabolizzare quello che è successo ieri sera. Di una sola cosa sono certo: il concerto di ieri è l’emblema del nostro nuovo inizio! Come annunciavo sul palco, nei prossimi mesi inizierà il nostro primo European Tour, solo a leggere questo titolo mi vengono i brividi!" Tra le date da cerchiare in rosso, c'è sicuramente quella del 28 settembre allo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia, un paese dove Italodisco ha raggiunto i maggiori traguardi, secondi solamente al mercato italiano. Sì, perché se il brano in Italia ha continuato a viaggiare anche negli scorsi mesi, venendo certificato cinque volte disco di platino, si ferma a quattro in Polonia, dove però Un ragazzo una ragazza si colloca al secondo posto nelle rotazioni radiofoniche.

Un ragazzo una ragazza, storia Instagram Stash The Kolors

I The Kolors e il successo in Polonia con Italodisco e Un ragazzo una ragazza

Il successo, soprattutto del primo brano, risponde inizialmente a un'interpretazione della canzone dei The Kolors in un programma della televisione polacca, il talent show Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Durante la scorsa edizione infatti, il ballerino Stefano Terrazzino, nato in Germania da genitori italiani e affermatosi poi nell'Est Europa, ha vestito i panni di Stash interpretando Italodisco nel programma, repostata anche nelle storie Instagram del cantante della band. In un'intervista a Fanpage.it, Stash aveva raccontato la sorpresa per un successo che avesse travalicato i confini: "È la prima volta che abbiamo un pezzo in radio in quei Paesi, sta succedendo una cosa stranissima con Italodisco, secondo me stanno avvertendo una genuinità e sincerità di base che abbiamo messo dentro anche inconsapevolmente. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo deciso di fermarci con la televisione, con i tour, concentriamoci sulla musica e questa cosa, secondo me, le persone lo avvertono".

Le date del tour europeo dei The Kolors

28 MAGGIO 2024 SILK FACTORY STUDIO, TBLISI (GEORGIA)

26 GIUGNO 2024 CAVEA PARCO DELLA MUSICA, ROMA

11 LUGLIO 2024 MSF MOON & STARS FESTIVAL, LOCARNO (SVIZZERA)

20 LUGLIO 2024 SUMMER FESTIVAL, MIRANO (VE)

27 LUGLIO 2024 GRANATOS LIVE FESTIVAL (LITUANIA)

10 AGOSTO 2024 PARCO GONDAR, GALLIPOLI

15 AGOSTO 2024 PORTOROSE (SLOVENIA)

17 AGOSTO 2024 ARENA DELLA REGINA, CATTOLICA

28 SETTEMBRE 2024 PGE NARODOWAY STADIUM, VARSAVIA (POLONIA)

28 NOVEMBRE ZAUBERPARK 2024, ZURIGO (SVIZZERA)

30 NOVEMBRE 2024 THEATRE ROYAL, MONS (BELGIO)

02 DICEMBRE 2024 STUDIO FOCE, LUGANO (SVIZZERA)

18 GENNAIO 2025 BIERHÙBELI, BERNA (SVIZZERA)

07 MARZO 2025 ASTRA VENUE BERLINO (GERMANIA)

08 MARZO 2025 MUFFATHALLE, MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)

11 MARZO 2025 SIMMCITY, VIENNA (AUSTRIA)