Quattro turisti italiani arrestati per stupro di gruppo su una ragazza a Maiorca I quattro giovani italiani tra i 24 e i 27 anni arrestati in Spagna con la pesantissima accusa di stupro di gruppo dopo la denuncia di una ragazza che aveva conosciuto uno di loro poco prima in una discoteca di Palma di Maiorca.

A cura di Antonio Palma

Quattro giovani turisti italiani tra i 24 e i 27 anni sono stati arrestati con la pesantissima accusa di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza conosciuta poco prima a Playa de Palma, a Palma di Maiorca, in Spagna. I quattro sono stati identificati e raggiunti dalla polizia iberica dopo la denuncia della ragazza, una giovane di origini brasiliane che è scappata dopo la violenza, riuscendo però a prendere il passaporto di uno degli aggressori. I quatto ragazzi italiani, interrogati, hanno negato ogni addebito sia al momento del fermo davanti alla polizia sia oggi davanti al magistrato al momento dell'interrogatorio di garanzia.

Il giudice ha comunque disposto per loro la carcerazione preventiva senza cauzione. I terribili fatti contestati ai quattro giovani risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsa. Stando al racconto della vittima, lei aveva conosciuto uno degli aggressori in una nota discoteca della località turistica e aveva accettato di seguirlo nel suo appartamento sulla Playa de Palma nell'isola delle Baleari. Qui però si sarebbe trovata davanti agli altri amici dell'uomo che l'avrebbero violentata in gruppo.

La violenza sarebbe avvenuta all'alba di domenica scorsa, 7 aprile. La ragazza ha raccontato che aveva conosciuto il giovane turista italiano intorno alle 2 del mattino davanti a una rinomata discoteca del Passeig Maritim, il lungomare di Palma de Maiorca, e aveva chiesto al giovane una sigaretta, scambiando con lui qualche chiacchiera. Intorno alle 5 del mattino, i due si erano nuovamente incontrati davanti alla discoteca, decidendo di andare all'appartamento preso in affitto da lui, alla Playa de Palma a bordo di un taxi. Mentre altri tre amici del turista italiano si sarebbero allontanati su un altro taxi. Una volta nell'appartamento, intorno alle 6 del mattino, la giovane brasiliana avrebbe avuto un rapporto consensuali col giovane ma poco dopo si sarebbe trovata davanti ad altri due amici del ragazzo e a questo punto sarebbe avvenuto lo stupro. Il quarto arrestato non avrebbe partecipato attivamente ai fatti, ma era a conoscenza dell'accaduto.

La ragazza infine è riuscita a fuggire ma prima di andare via sarebbe riuscita a prendere il passaporto di uno degli aggressori. Con il documento in mano si è subito recata in un commissariato di Palma di Maiorca, denunciando i fatti e facendo scattare gli arresti per i quattro turisti italiani. Ciò è stato fondamentale per gli agenti per individuare rapidamente i sospettati, che avevano già un biglietto di ritorno per l'Italia.