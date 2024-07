Lei lo respinge, lui la stupra fuori dalla discoteca e filma tutto: 19enne arrestato a Pisa

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo toscano di 19 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia della Questura di Pisa con la pesantissima accusa di violenza sessuale e lesioni gravissime nei confronti di una giovane sua coetanea appena conosciuta. Lo stupro si sarebbe consumato nei primi giorni del giugno scorso a Pontedera, la stessa sera in cui i due si erano conosciuti in un locale cittadino. La violenza fuori dalla discoteca dove i due si erano appartati in una zona lontana dal parcheggio e vicino a un'area di vegetazione.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, dopo un primo bacio volontario tra i due, il giovane di Pontedera avrebbe iniziato un approccio fisico che la 19enne però avrebbe rifiutato a più riprese mostrando una chiara volontà di non volere un rapporto. A questo punto sarebbe scattata la brutale violenza sessuale che ha causato anche una significativa perdita di sangue nella vittima e che il giovane in parte avrebbe anche filmato in un video col suo cellulare.

Dopo aver subito l’abuso, la ragazza si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera dove i medici le hanno diagnosticato gravi lesioni agli organi genitali con una prognosi tra i 20 e i 40 giorni e fatto scattare per lei la procedura del “Codice Rosso” con segnalazione immediata alle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia hanno ascoltato la giovane che, durante il ricovero, ha confermato il suo terribile racconto, facendo scattare le ricerche del giovane.

La ragazza non conosceva il nome del ragazzo ma ha fornito agli investigatori una descrizione fisica e un nickname usato dall'aggressore su Instagram. Grazie a queste informazioni e dopo alcuni giorni di indagini, gli investigatori hanno identificato il 19enne, un incensurato residente a Pontedera ma domiciliato in un altro comune. Per lui quindi è scattato l’arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa, su richiesta della locale Procura della Repubblica.