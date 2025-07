Violenza su una minorenne a Cesenatico: 19enne arrestato dopo il linciaggio dei coetanei

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Cesenatico nella notte tra il 2 e il 3 luglio con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una minorenne a Gambettola. Il giovane, fermato intorno alle 4.30 del mattino, era stato precedentemente aggredito da un gruppo di coetanei, amici della vittima, ed ha rischiato il linciaggio prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Trasportato in ospedale per le ferite riportate, è stato poi bloccato e posto in custodia.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la ragazza si trovava in un locale con delle amiche quando sarebbe stata avvicinata dal 19enne. Approfittando di un momento di distrazione, l’uomo l’avrebbe portata con la forza in un’area isolata di un giardino vicino. L’intervento di un’amica della vittima, preoccupata per la sua scomparsa, avrebbe interrotto l’aggressione. Anche la seconda ragazza sarebbe stata colpita dal 19enne prima di riuscire a fuggire e chiedere aiuto.

Un gruppo di amici, accorso sul posto, ha quindi affrontato il presunto aggressore, ferendolo, fino all’arrivo dei militari che lo hanno tratto in arresto. Al termine delle formalità, su disposizione del Sostituto Procuratore di Forlì, il giovane è stato posto in custodia in attesa dell’udienza di convalida. Intanto, i Carabinieri stanno indagando su un altro episodio di violenza, sempre nel Cesenate, che avrebbe come presunto autore lo stesso 19enne. Il fatto sarebbe avvenuto al termine di una festa in collina in un altro comune. Le indagini, coordinate dalla Procura di Forlì, sono ancora in corso.