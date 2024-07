Sequestrata e violentata a Bologna, donna di 37 anni fugge gettandosi dalla finestra: arrestati 3 ragazzi

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Tre persone sono state arrestate per il presunto stupro di una 37enne di origine somala, senza fissa dimora, in un appartamento del centro di Bologna. Devono rispondere di violenza sessuale di gruppo aggravata e sequestro di persona. La vittima sarebbe stata attirata nell'appartamento di uno dei tre ragazzi con la scusa di consumare cocaina e lì è stata violentata a turno per un'ora prima di lanciarsi dalla finestra nel tentativo di fuggire.

I fatti sono avvenuti tra il 28 e 29 maggio scorsi. Le indagini sono partite dalla caduta della donna dal primo piano di quella casa di via Oberdan, nel centro del capoluogo emiliano. Un volo di almeno 5 metri nel quale la 37enne ha riportato varie fratture, tra cui anche al bacino, e un grave trauma cranico.

In ospedale la sventurata ha raccontato di essere stata avvicinata in zona universitaria da tre ragazzi che le avevano proposto di andare con loro a consumare droga. Una volta in casa, il gruppo manifesta le vere intenzioni: vogliono fare sesso con lei, ma la donna si rifiuta e cerca di scappare.

Non ci riesce e così per lei comincia l'incubo: violentata a turno per almeno un'ora. Poi la decisione, estrema, di saltare dalla finestra. I tre provano anche a fermarla, con l’unico risultato che il salto risulta scoordinato e la 37enne finisce con l'atterrare di testa.

Sono le primissime ore del mattino del 29 maggio. Le urla della donna e i vari rumori attirano l'attenzione di alcuni vicini, che chiamano i soccorsi. La vittima viene trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore: è ancora ricoverata, ma a breve dovrebbe essere dimessa.

Nel frattempo le indagini hanno portato all'arresto dei presunti responsabili: un ragazzo di 22 anni, italiano, proprietario della casa, e due tunisini di 17 e 18 anni. Tutti e tre hanno precedenti di polizia, principalmente per reati contro la persone. I due maggiorenni sono finiti in carcere, il 17enne all'Istituto penale minorile.