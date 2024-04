video suggerito

Firenze, incendio nel Centro per minori: quattro ragazzi denunciati per aver appiccato il fuoco A Firenze quattro ragazzi ospitati nel Centro di accoglienza per minori non accompagnati di via di Novoli sono stati denunciati per incendio doloso. Hanno tra i 16 e i 17 anni. Avrebbero dato fuoco a un materasso nel tentativo di dare alle fiamme l’intera struttura per vendicarsi dopo una discussione con un operatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro ragazzi ospitati nel Centro di accoglienza per minori non accompagnati di via di Novoli, a Firenze, sono stati denunciati per incendio doloso: avrebbero dato fuoco a un materasso con pezzi di legno e stracci nel tentativo di dare alle fiamme l'intera struttura.

I giovani sono di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti di nazionalità tunisina. Il grave episodio è avvenuto verso mezzanotte di mercoledì 3 aprile. Nel centro il fumo denso ha reso l'aria irrespirabile e per questo l'edificio è stato evacuato. Sul luogo sono interventi i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Dopo aver valutato l'assenza di monossido di carbonio nelle fiamme, i pompieri hanno dichiarato agibile. A dare l’allarme sono stati gli operatori dell’associazione Koros, che offre assistenza nella struttura con psicologi e psicoterapeuti. Secondo quanto è stato ricostruito, il movente del rogo sarebbe da ricondurre a una precedente discussione con un’educatore.

Leggi anche Cadavere di uno stalliere carbonizzato in una scuderia: il rogo appiccato dopo aver liberato i cavalli

"La coordinatrice ha trovato alcuni ragazzi tunisini che stavano fumando hashish e si è attivata immediatamente chiamando le forze dell’ordine, che sono intervenute facendo perquisizioni e trovando piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti. Ad un ragazzo è stato sequestrato anche il computer portatile", hanno spiegato dalla struttura, riporta Il Corriere fiorentino.

Il giorno dell'incendio uno dei giovani si sarebbe allontanato dalla struttura ma, dopo essere stato riportato dalle forze dell’ordine nel centro, sarebbe andato in escandescenza. Dopodiché un operatore gli ha detto di andare a letto, "ma quando è tornato nel suo ufficio ha sentito provenire dal piano di sopra l'odore di fumo. Si è precipitato su e ha trovato delle magliette in fiamme, erano imbevute di dopobarba, due ragazzini stavano tentando di appiccare il fuoco al materasso".

Secondo il racconto del personale, "quattro ragazzi, si sono messi davanti alla porta per ostruire il passaggio degli operatori mentre c’era il fumo, sono stati pochi secondi ma ci sono stati momenti di paura". Da dati elaborati dal Comune, sono sempre di più i minori non accompagnati in città. Nel mese di febbraio sono arrivati a quota 521. Di questi, 85 hanno commesso reati di uso o consumo di sostanze stupefacenti, mentre 68 hanno commesso atti violenti, soprattutto all’interno delle strutture e contro gli operatori.