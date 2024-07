video suggerito

Incendio distrugge una casa a Rotondella: la proprietaria, Maurizia, muore carbonizzata. Indagini in corso Un incendio ha distrutto un appartamento nel centro storico di Rotondella, nel Teramano: i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno trovato il corpo carbonizzato della proprietaria Maurizia Aloisio. Aveva 60 anni. Indagini in corso per scoprire le cause.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Rotondella, nel Materano, dove ieri sera è scoppiato un incendio in una abitazione del centro storico, rimasta completamente distrutta. All'interno i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno trovato il corpo carbonizzato della proprietaria, Maurizia Aloisio. Aveva 60 anni.

Ignote le cause del rogo, per scoprire le quali sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri e del Nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto ricostruito finora, la donna, che era vedova del custode del cimitero cittadino, abitava da sola nell'abitazione, su due piani, in via Cavour nel rione Piscone-Convento: l'incendio ha provocato il crollo del tetto e della facciata.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, in particolare, quelle che riguardano la possibilità che le fiamme siano divampate in maniera accidentale. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa della donna, che lascia 3 figli. Nelle prossime ore, la Procura della Repubblica di Matera deciderà se disporre l'autopsia o meno sul cadavere della donna, che è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Policoro.

Sotto choc la comunità locale. La festa di oggi, 16 luglio, per la celebrazione della Beata Vergine del Monte Carmelo è stata rinviata a data da destinarsi per volontà del parroco e dell'amministrazione comunale.