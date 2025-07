Incendio nella camera iperbarica, muore fisioterapista di 43 anni intrappolato all’interno: giallo sulle cause

Un fisioterapista di 43 anni è morto nella sua clinica in Arizona a seguito di un incendio divampato improvvisamente in una delle camere iperbariche della struttura: il corpo trovato all’interno. Indagini in corso.

Drammatico incidente in Arizona, dove un fisioterapista è morto dopo che una esplosione si è verificata in una delle camere iperbariche della clinica che gestiva a Lake Havasu City. Il dottor Walter Foxcroft, 43 anni, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco all'interno del macchinario per l'ossigenoterapia dopo che era partita la segnalazione di un incendio poco dopo le 23 di mercoledì scorso, hanno spiegato gli inquirenti in un comunicato.

Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato del fumo che si alzava in tutto l'edificio e "una camera iperbarica che sembrava aver subito un incendio improvviso con un paziente al suo interno", ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Lake Havasu City. Ma la vittima non era un paziente. E del dottor Foxcroft ne è stato dichiarato subito il decesso.

Non è chiaro perché il fisioterapista si trovasse all'interno di una delle camere iperbariche della struttura a quell'ora. La causa dell'incendio e le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Non si registrano altri feriti.

Il 43enne aveva fondato l'Havasu Health and Hyperbarics nel 2024, offrendo una gamma di servizi, tra cui consulenze sanitarie personalizzate, consulenza nutrizionale, programmi di riabilitazione e trattamenti di biohacking. È stato il primo centro di ossigenoterapia iperbarica naturopatica integrativa nello Stato. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Today's News-Herald, il centro resterà chiuso fino a nuovo avviso.

Un incidente simile si è verificato solo a fine gennaio sempre negli Stati Uniti ma nello stato del Michigan, quando un bambino di 5 anni, sottoposto a cure in una camera iperbarica, è morto in seguito a un'esplosione all'interno della macchina in una clinica.